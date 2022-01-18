戴口罩香薰扣恐毀容？臉紅腫潰爛狂冒痘　醫生點名：這3種人別用

口罩永遠要戴好戴滿，保護自己保護他人，已經成為我們的生活日常，也就延伸出「口罩香薰扣」的出現，小小一顆，只要滴一滴精油，便能帶給自己一整天療癒的好空氣，不過，在論壇上卻有網友提到，自己用了香薰扣竟然差點毀容！



裝「香薰口罩扣」險毀容

在Dcard上，女網友發文分享，有次她趁著優惠活動入手的口罩香薰扣，戴了一天後，竟發現自己的臉頰處要冒出一顆大痘痘，當下也只把這顆痘痘想成是一般的痘痘，想不到，隔天早上起來，臉頰上的痘痘變成大面積紅腫，並出現一顆顆小丘疹，接下來臉頰更出現像是要潰爛的膿皰，痛到不行！女網友觀察了長痘痘的位置，恰與香薰扣的位置吻合，讓她內心稍稍有底，判斷應該是香薰扣所導致的痘痘。

網友分享戴口罩香薰扣險導致毀容的故事。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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口罩扣引起肌膚過敏

後來，女網友在家人的陪同下，到藥局給藥師評估是過敏的反應，靠要擦藥膏舒緩過敏處肌膚，後來就診後，醫生診斷，女網友的臉蛋是對「金屬」過敏，所以，導致她大長痘痘的兇手，是香薰扣的強力磁鐵。

未稀釋的精油具有灼傷性

另外，在女網友發文的Dcard留言板下，也有家中是開精油公司的網友熱心補充，雖然精油是純天然的農業產物，但是尚未稀釋過、濃度過高的精油，許多品項都會對肌膚有過敏性或是灼傷性，「千萬不要將純精油直接塗在手掌心以外的地方」，若看到市售便宜的香精，基本上就會是化學香精，好的精油單價偏高，在購買時也要注意。

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皮膚科醫師：3種人別戴

皮膚科周宛儀醫師就在臉書上解釋，金屬、香精和精油都是非常常見的過敏源，如果自身的肌膚是屬於敏感的人，能不戴香薰扣，就盡量別戴，以免3個元素結合在一起，引發加乘效果，讓肌膚受不了喔！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】