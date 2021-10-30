粉底怎挑才合適？用手試色必炒車 專業彩妝師挑選底妝色號3竅門

底妝就像是臉上的第二層皮膚，選錯色，不論是過白還是過黑都是災難一場。Laura Mercier專業彩妝師Stanley說，假如底妝顏色和肌膚不相符，就會造成脖子和臉有色差，除此之外，妝容也不細緻，不但無法遮瑕、容易浮粉，慘一點還會讓臉看起來毫無立體感。



選擇適合自己的底妝色號是門大學問，例如時尚名媛孫芸芸就喜歡用深一點的粉底，臉看起來自然小一號。該如何挑選底妝色號，彩妝師Stanley有三招：

1.最好試色在脖子與臉頰交接處、胸口

拿起粉餅底妝，我們很自然會往臉上擦去，彩妝師Stanley提醒，下次挑粉底時，最好試在側邊脖子與臉頰交接處、胸口兩部位。因為最自然的底妝並不是跟臉部肌膚顏色一樣，而是要挑選和脖子顏色相同的，才能避免化完妝總像是戴面具的窘境。

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2.一次測試三種接近的顏色

不要一個色一個色地試擦，人家說貨比三家，底妝色號也要比較才看得出效果。如果一次只擦一種顏色，會覺得每個顏色好像都很適合，反而挑錯色。彩妝師Stanley示範在肌膚擦上三種顏色，一眼就可分辨出自然偏亮、自然還是非常自然的顏色，這時候就依照自己喜好選擇即可。

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3.色號不是一碼通用

就算你終於找到夢寐以求超適合自己的色號，也別記一輩子。底妝色號可不比買鞋尺寸，同樣的色號，在各家品牌的底妝不一定顏色相同，所以一定要靠櫃試用。而且肌膚一年四季並不會都是相同色階，可能夏天曬得黑一點，冬天白回來一點，光是照鏡子觀察不出來，但粉底擦上去卻一目了然，當你發現底妝好像變得不服貼，顏色或許也是一大因素。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：底妝試色最好試在…？專業彩妝師挑選粉底色號3竅門】