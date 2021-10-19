泰國4個媲美專櫃平價彩妝推介　「蔗渣價」化出顯色甜美持久妝容

講到好用的外國彩妝品牌，大家通常都會想到日本或是韓國的牌子，但是對於超愛嘗試各種新彩妝的編輯來說，價格便宜品質又好的泰國彩妝，絕對是非常值得推薦給大家的！本篇就來盤點4個編輯個人私藏的高性價比泰國彩妝品牌，跟編輯一樣是彩妝控的你，趕快一起看下去吧！



化妝品世界其實不限於歐美日韓，認識一下這4個泰國性價比高又吸睛的彩妝品牌吧！當中可能會有讓你愛不釋手的產品~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Zenn.th

首先要介紹的是編輯最喜歡的 Zenn.th，Zenn.th 是知名彩妝品牌 Tokyo Dolls 的副牌，以簡約的包裝搭配冷色系的彩妝，給人沉穩又時髦的感覺。編輯最推薦他們的Highlight和雙色眼影，有著專櫃的顯色度，但價格卻非常平易近人，每個產品幾乎都不超過港幣 150 元，很適合喜愛重口味彩妝的女生們入手。

Zenn.th 的雙色眼影以一顆霧面深色搭配一顆珠光色，簡單暈染就能打造超耐看又深邃的眼妝，很適合彩妝新手購入嘗試。

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2P Original

2P Original家最有名的彩妝，就是這顆霧面胭脂，系列胭脂總共有9種顏色，好暈染又不飛粉的優秀質地，搭配超有質感的霧面刻字外殼，以及一顆不到港幣 50 元的超親民價格，讓這個牌子在網上掀起一陣熱烈討論，被許多網友點評為去泰國一定要買的平價彩妝之一！

不過因為這款胭脂的顯色度比較高，如果還不太會掌握用量的彩妝新手，可能會不小心刷太多變成猴子屁股（苦笑），建議可以用刷子輕輕沾取後，在手上敲兩下調整用量，再少量多次的刷上顴骨，這樣才能讓你的胭脂變得更加自然！

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4U2

接下來要介紹的是4U2，他們家的彩妝設計十分甜美可愛，無論是立體刻字加上愛心形狀外殼的 You Heart Me 系列胭脂，還是持色不掉妝的霧面唇彩，都在泰國女生的社交媒體和小紅書上非常受歡迎，再加上非常好入手的便宜價格，說它是泰國國民最愛用的彩妝品牌絕對不為過！

系列胭脂有分為唇頰都可用的胭脂膏、好暈染的霧面胭脂和帶有細緻亮粉的珠光胭脂，很推薦給想嘗試不同風格彩妝的女生們入手。

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BROWIT

最後要推薦給大家的是編輯個人最近超級愛的 BROWIT，由泰國知名彩妝師 Nongchat 一手打造，BROWIT 最具有特色的就是他們的眼部彩妝，不管是超級細的眉筆、濃密防水的睫毛膏，還是質地滑順又不暈的眼線液，全部都超級好用，覺得吸引的話趕快入手來試試吧！

如果你跟編輯一樣很注重眼妝的深邃度，一定要試試 BROWIT 家的防水睫毛膏，細細的刷頭就算用來刷下睫毛也很 ok，打造睫毛根根分明又濃密捲翹的桃花電眼就靠這支睫毛膏了！

Dappei 結語：

比起日韓彩妝的輕透感，泰國的彩妝品牌更注重在顏色的多樣性和顯色度上，跟編輯一樣熱愛重口味彩妝的女生們，趕快一起投入泰國彩妝的懷抱吧（笑）。



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