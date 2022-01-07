減肥方法去水腫｜大餐後必學5招消腫飲食與訓練建議：首3天最重要

減肥方法去水腫｜聖誕過去，隨之便是新年，聚餐、酒局自然多，今個假期你又長了多少KG呢？想在農曆新年前體重下降些，不妨參考一下台灣健身Youtuber Mayfit的大餐後5招減肥去水腫方法，一周便可以找回身材。



May（劉雨涵）是台灣健身網紅YouTuber兼作家。（may8572fit@instagram）

May（劉雨涵）是台灣健身網紅YouTuber兼作家，她平日會在Youtube和Instagram分享健身教學、健康減肥餐單等資訊，分別吸納了26.5萬和26.1萬追蹤。

別以為她為了健美而放棄美食，相反她為了吃更多才做更多運動，而且每到大時大節她都會去聚餐，不計卡路里地吃，試過一天吃6千卡路里，正常亞洲女生一天攝取1400 - 1800卡，但她仍有方法保持肌肉線條，不以至走樣，讓人看得又驚又喜。

▼▼▼按圖即看May的減肥歷程與健身後的「吃貨」人生▼▼▼

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一週去水腫5大飲食與訓練建議

這個冬天也不例外，May接二連三的聚餐，加上找不到積極訓練的動力，肚子也脹大了：「人都需要放鬆才能調適，但如果總是處於放鬆狀態，也習慣為自己找各種藉口搪塞，不知不覺地，過一段時間下來，會連原先的自己都找不到了」每當此時此刻，May都會找回軌道讓實際生活與理想目標之間找取捨、平衡，在不節食挨餓、不刻意斷食、吃飯麵吃麵包吃甜點時一樣能達到心目中的體態，她便曾分享過她私藏的一周去水腫的飲食與運動秘技，讓女生一同踢走水腫。

May接二連三的聚餐後，肚子也脹大了。（May Fit ＠ Youtube）

May指這是連續數天吃垃圾食物的「後遺症」，令水分滯留在體內引致，第1件事便是需「多喝水排鈉」，建議每天水量是自己的體重X 30，如50kg的女生為例，便是50X30，一天要喝最少1,500mL，而May認為1500mL未能加快去水腫效果，因而她每天會喝3,000 - 5,000mL的水：「第1天未必即時看到效果，但過了2-3天肚子的線條便會回來。」

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▼▼▼按圖即看May的「一周去水腫的飲食與運動秘技」▼▼▼