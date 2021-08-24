脫毛堅守4大原則持久有效且不損皮膚　錯用除毛方法或引致皮膚炎

毛髮多寡常會影響一個人的自信心，男性最在乎落腮鬍，女生則關心腋下、上臂毛、下腿毛，以及私密處比基尼線的體毛，擔心「雜草叢生」不好看，希望除之而後快。雖然，身體任何部位的毛髮都可以去除，但是要完全去除體毛不再長，還真是不容易啊！



非侵入除毛五方式 除毛膏效期短

台灣皮膚科診所院長趙昭明醫師說明，非侵入性的皮上除毛有：（1）除毛膏除毛法；（2）拔毛法；（3）剃毛法；（4）蜜蠟除毛法；（5）電動除毛刀法等方式，其中除毛膏除毛法最容易造成皮膚過敏，要特別小心。

趙昭明醫師解釋，在皮膚表皮體毛處塗上除毛膏，利用化學性原理溶解體毛的蛋白質，破壞其結構可讓毛髮變得柔軟，但此方法對毛囊本身沒有任何破壞，所以持續時間不長，大概3～5天就會再長出來。

使用前先測試有無過敏 色素沉澱為常見後遺症

趙昭明醫師說明，除毛後皮膚會產生色素疤痕沉澱，是除毛膏最常見的後遺症，要好幾個月色素才會淡化。過敏、感染、傷口紅腫、毛囊角化粗糙、毛囊發炎、毛髮內嵌、發炎性色素沉澱、更嚴重時會傷害皮膚造成灼傷及水泡形成。

因除毛膏成份中，常常也含有角質溶解酵素成份，容易刺激皮膚造成接觸性皮膚炎，建議使用前應先抹在手臂內側肌膚測試，看看自己是否會對該產品產生過敏。

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除毛注意四點 讓無毛一身輕

（1）除毛前後都要注意清潔，可用酒精稍微擦拭，若用拔或刮的方式除毛，動作務必要輕，減少毛囊拉扯，除毛後再抹乳液加強保濕。

（2）如果皮膚有濕疹、發炎、感染及傷口等問題，建議不要使用除毛膏。

（3）除毛後要用冷水清潔，除毛後有時會有暫時的紅腫及輕微刺痛，大約半天時間就會消退，並可使用冰敷或外用消炎藥膏塗抹，直至紅腫消退。

（4）臉部比較不建議使用，而私密處的肌膚，比身體其他部位的肌膚都還要脆弱敏感，所以選購時一定要特別注意成分的安全性。頻繁使用或敏感皮膚會造成紅腫過敏，甚至發生皮疹，敏感體質者最好每次使用間隔1個月。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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