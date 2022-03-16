咖啡好處｜外國研究證咖啡減死亡率、降患癌率　營養師：降肝硬化

【咖啡／好處／效用】咖啡絕對是上班一族的好幫手，不是上班前一杯，就是加班工作時一杯。另外女生們都愛到Cafe「打卡」難免都會飲用咖啡，但一直都有人曾指出多喝咖啡會對身體造成影響。不過早年西班牙有一個研究提出了咖啡的好處。另外，上年美國癌症協會亦發表了有關喝咖啡有助減低患上癌症風險的文章。今天《01女生》記者為大家顯示研究得出的結果，亦邀請了營養師列出咖啡的好處及效用。



早於2018年，美國加州大學美熹德分校(UC Merced) 發布於《營養素》(Nutrients) 期刊發出了一項西班牙研究，研究訪問了西班牙1567名20歲以上的成年人於18年來的飲食習慣，受訪人數當中有718名男性，女性就有849名，其中78%人表示自己有喝咖啡的習慣，其餘人就表示不喝咖啡。每天有喝咖啡習慣的受訪者中有37.7%指出「每天只喝一杯」，其餘則表示「每天喝一杯以上」。

【咖啡／好處／效用】西班牙研究訪問了西班牙的成年人於18年來的飲食習慣。（《喝杯咖啡嗎？》劇照）

研究早已6年前開始，6年間發現1567名的受訪者當中有85名離世，而其中36.4%人是死於心血管疾病，25%人於患上癌症不幸離世。在幾年間都發現受訪者死因比率都大概相同，調查結果發現有飲用咖啡習慣的人死亡率較低，而「每天一杯」的人亦比完全不飲用的人死亡率少27%，至於「每天喝一杯以上」的人死亡率減少44%。

【咖啡／好處／效用】調查結果發現有飲用咖啡習慣的人死亡率較低。（《黑道律師文森佐》劇照）

研究指出咖啡內含的化合物佢有抗氧化及抗炎功能，這些化合物都能增加能量消耗、抑制細胞受損及DNA修復作用。另外，研究亦指出咖啡可以抑制治癌物在腸道的時間及肝臟的新陳代謝，有效減低患上癌症的風險。

2021年美國癌症協會（American Cancer Society）亦發表了指引，提及咖啡有助減低患上肝癌、子宮內膜癌、口腔癌、咽喉癌、皮膚癌等癌症風險。研究負責人Cheryl Rock博士指出，多年來有不同學者不謀而合研究咖啡是否能有效降低幻想不同癌症的風險，當中研究都提出了數據證明咖啡的確可以降低患上肝癌及子宮內膜癌的風險。不過咖啡愛好者需注意飲用溫度，由於飲品溫度超過攝氏65%以上會增加患上食道癌的風險。

【咖啡／好處／效用】咖啡愛好者需注意飲用溫度，由於飲品溫度超過攝氏65%以上會增加患上食道癌的風險。（《太陽的後裔》劇照）

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）亦提供了咖啡4大營養功效，她表示咖啡比大部份想像中的健康，新的大型研究顯示每天適量攝取咖啡的人的壽命更長。咖啡中除了咖啡因外，還有咖啡豆本身的各種抗氧化物、維生素B群和礦物質。



澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

【咖啡／好處／效用】 1）提升代謝率



黑咖啡有助於將新陳代謝率提高達50％，增加熱量消耗。加上它同時能加速人體脂肪細胞分解並燃燒脂肪。黑咖啡還有一定抑制食慾的作用。但如果在咖啡中添加大量的糖或奶精，則會低消掉作用。不過要注意，如果太晚喝咖啡引起失眠，會增加身體對高糖高脂食物的渴求，適得其反。

【咖啡／好處／效用】 黑咖啡有助於將新陳代謝率及增加熱量消耗。（photoAC）

【咖啡／好處／效用】 2）改善運動表現



咖啡中的咖啡因在服用後能短暫幫助促進神經信息傳遞，增加集中力，加強判斷力 。亦有人體實驗發現約400毫克的咖啡因劑量，亦可增加運動員的耐力。因為咖啡因對增進運動表現的功效，曾經一度被奧委會列為禁藥。雖然奧委會已經取消禁令，某些機構依然沿用至今。

【咖啡／好處／效用】咖啡因對增進運動表現的功效。 （photoAC）

【咖啡／好處／效用】 3）降低2型糖尿病風險



咖啡中的抗氧化物多酚和鎂具有預防炎症性和抗糖尿病的作用。哈佛大學公共衛生學院的一項研究發現，無論是含咖啡因或不含咖啡因(decaffeinated)的咖啡可以減少患上糖尿病的機率。 例如2型糖尿病但是，對糖尿病患來說咖啡因會影響胰島素分泌，令血糖水平變得不穩定。

【咖啡／好處／效用】 咖啡中的抗氧化物多酚和鎂具有預防炎症性和抗糖尿病。（photoAC）

【咖啡／好處／效用】 4）降低肝硬化風險



咖啡的主要代謝產物黃嘌呤，可以抑制結締組織生長因子的合成。從而減慢肝纖維化的進程，適量攝取可以減少肝硬化風險高達8成。

【咖啡／好處／效用】適量攝取咖啡可以減少肝硬化風險 。（《愛的迫降》劇照）

多項數據顯示，對於健康成年人來說，每天攝入400毫克以內的咖啡因都是安全的。大約相等於四杯即沖泡咖啡或兩杯「能量飲料」，而孕婦或心臟病患者則建議控制咖啡因攝入量少於每天200毫克。