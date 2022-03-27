「疫情性頭皮」令頭皮油脂分泌過盛兼痕癢　勤洗頭都無用怎解決？

疫情的驅使下，大部分人從以前不太注重衛生，到現在消毒用品時刻傍身，回到家又怕病毒會黏附在身體及頭髮上，而增加沐浴洗頭的次數；另一方面，又可能因為居家防疫時間變長，不用出門的情況下而減少了洗頭的次數。不論是哪種狀況也好，可以歸納出的一點就是，疫情確實顛覆了我們原有的清潔、衛生習慣。



#頭皮健康因疫情而出現問題？

有美國媒體指出，愈來愈多人在留家防疫期間，頭皮就變得容易出油、泛紅、痕癢、皮屑增多等。而皮膚科醫生 Jodi LoGerfo 就將原因歸咎於壓力，致使肌膚分泌出大量的皮脂，而他則稱這種情況為「疫情性頭皮」（Quarantine Scalp）。

#焦慮情緒會令頭皮發炎？

這樣可以反映出頭皮健康與情緒、壓力及荷爾蒙變化是有對等關係的。如果你正處於焦慮的狀態下，你的頭皮就可能會出現發炎的反應，也說明了為何有許多人在這段疫情期間因不堪壓力而有頭皮問題困擾，甚至是脫髮。

#如何減輕「疫情性頭皮」的困擾？

要大家一時三刻紓緩壓力並非易事，所以我們可以從其他方面著手，來改善「疫情性頭皮」所帶來的困擾。除了可以尋求皮膚科醫生的協助及調整日常生活飲食及作息習慣外，大家也可選擇合適的洗髮產品，而挑選的標準就是要潔淨力及溫和成分兼備。

由於病毒能於不同物質表面上存活半小時至 9 小時不等，所以選擇具潔淨力的洗髮產品尤其重要，透過洗髮時的泡沫產生離子反應，對於冠狀病毒的膜狀結構進行破壞。

另外，大家可以選擇一些含有較溫和的氨基酸界面活性劑成分的洗頭水，同時也可意留意當中有碧蘊含幫助抗炎的甘草次酸成分。除此之外，大家也可挑一些含薄荷或草本香氣的產品，令洗澡過程更為清爽；同時也可選擇液態的洗頭水，減輕頭皮出油的味道。

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Kiehl's 氨基酸洗頭水

（Kiehl's官網）

這款洗頭水配方溫和，不含矽且蘊含小麥蛋白質及椰子油，令髮絲更順滑而不會油，其泡沫豐富幼滑，能徹底潔淨頭皮，從而令頭髮更強韌健康。而 Kiehl's 首度推出環保補充裝，可以比起單次使用的產品平均節省 80% 塑膠，而且容量更比標準瓶裝多 2 至 5 倍，既方便又環保。

Ouai 排毒洗頭水

（Ouai官網）

它特別加入了蘋果醋，能深層清潔污垢、油脂和雜質；另外，它更有效去除造型產品所積聚的沉積物，令頭髮感覺更清爽，可見其高度潔淨力。

KMS 療護防敏洗髮皂

（KMS官網）

其酸鹼值中性並且不含香氣，非常適用於敏感頭皮，蘊含迷迭香和洋甘菊，有助舒緩受刺激的頭皮，提供抗氧化、抗微生物及消炎的效果。

LUSH 山葵洗髮露

（LUSH官網）

這款洗髮露以純素成分製成，包括新鮮辣根、咖啡因粉、薄荷腦、海鹽及初榨橄欖油等，能有效改善頭皮血液循環及斷髮問題，增加豐盈蓬鬆感之餘，又能帶來清爽的感覺。值得留意的一點是，初榨橄欖油購自以婦女為首的以色列企業 Sindyanna

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】