3款低馬尾編髮造型手殘也能學懂　簡易魚骨、花瓣圈馬尾自帶仙氣

天氣逐漸暖和，由冬轉春的季節，綁起馬尾露出修長的脖頸線條，就是本季的髮型趨勢！這次有請髮型師Ryan老師分享2022流行馬尾重點，並推薦3款手殘也能輕鬆綁、好看又簡單的馬尾造型，一起來學吧！



Ryan解析2022馬尾趨勢

比起去年流行比較俐落的髮型，今年馬尾位置比較低，而且稍微有點鬆亂捲度，著重在線條感，Ryan老師說：「今年綁馬尾位置可以放中或低，比較有氣質，瀏海跟馬尾要有一個連接，髮絲的蓬鬆度跟馬尾的細節感，例如有沒有髮絲做修飾，都會是今年綁馬尾好不好看的重點。」

2022年3款春季馬尾教學

推薦1：花瓣圈馬尾（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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利用髮絲把髮圈處藏起來，不再只是單純繞圈圈！像這樣透過拉鬆動作纏繞出花瓣般的感覺，馬尾會更精緻有氣質！先用公主頭綁法收起大部分髮量，從耳尖對到後腦勺枕骨點，綁出厚一點的量，頭頂可拉出一些髮絲做出蓬鬆度，耳下左右兩側留下些許髮絲，先用螺旋狀扭轉捲繞，再分段拉鬆出花瓣狀，沿著綁馬尾的髮圈處纏繞，剩餘髮尾用小黑夾固定，髮圈處就會呈現立體的花瓣造型。

推薦2：交叉馬尾（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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先把馬尾分成3等分，左右耳上各抓一搓鬆鬆地綁起來，中間預留最多的髮量，用髮圈綁起一個低馬尾，接著將上層的小馬尾左右交叉繞一個圈，再把底層的低馬尾由內往外拉出，就會形成一個交叉螺旋的髮髻，最後調整後腦勺的髮絲感，讓頭型膨鬆圓潤即可。

推薦3：花樣扭轉馬尾（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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先用髮圈綁一個低馬尾，高度約靠近後頸髮髻線位置，接著在綁起的髮圈上方拉出一個洞，將馬尾由下往上套進去，這時一定要做一個收緊動作，接著把髮圈下移約2公分，再從側邊挖小洞一樣把髮尾由下往上塞進去，如此一直重複到髮尾，建議這種髮型可以先做一點捲度，隨興鬆亂都可以，這樣在綁時才不會有髮絲岔出來，讓整體有柔和圓潤的線條感。

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