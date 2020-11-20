【髮型編髮教學】疫情肆虐香港多時，近日確診數字更輕微上升，代表着可以「脫罩」的日子也需要無限期推遲。既然戴口罩已經成為日常生活不可或缺的一部分，倒不如告別平日頹廢的口罩造型，在髮型上花點心思，打造簡易的「口罩髮型」編髮，不但可讓自己看來精神抖擻一點，更可以避免披頭散髮而增加沾染病毒的機會。

簡易的「口罩編髮髮型」可讓個人看起來更有精神。(01女生)

留有長瀏海的女生戴了口罩後，瀏海看似顯得有些厚重，因女生戴上口罩後，幾乎被口罩遮蓋大部分臉容，而長瀏海更遮蓋額頭兩側，容易讓人看起來雙目無神，顯頹廢感。

所以女生不妨束起瀏海，不但可襯托出個人獨特的氣質，更可以露出光潔飽滿的額頭，增加好氣息。以下筆者便為眾女生介紹兩款平日上班或約會外出，都適用的「口罩編髮髮型」，分別是「簡易甜美2手辮髮型」與「增髮瘦臉丸子頭」，以上兩款的口罩髮型都是輕鬆易學，更只需1-2分鐘便可完成出門呢！

編起瀏海除了令髮型更精緻，避免前陰遮蓋前額後，還令雙眼更有神，提升整體氣息，2手辮髮型絕對突顯女生的柔美。▼▼▼【按圖看髮型步驟】口罩髮型1：簡易甜美2手辮髮型，增添GFable氣質▼▼▼

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許多人都以為丸子頭將所有頭髮盤起，會顯包包面，其實剛好相反，在頭頂盤丸子頭，可拉長面形比例，看起來更修長，特別適合圓面女生修飾面形。而當髮髻集中頭頂，亦令視覺上髮量增多，頭髮稀薄的女生不妨試試。

▼▼▼【按圖看髮型步驟】口罩髮型2：增髮瘦臉丸子頭▼▼▼

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兩款的口罩髮型除了需要一些簡易的編髮技巧外，若配合一把亮麗光澤的秀髮便更好，加上踏入秋冬頭髮容易變得毛躁打結，甚至會出現頭皮乾燥痕癢和脫髮等問題。加上頭髮是由角蛋白纏繞形成的結構，平日吹頭、燙髮與染髮也會對頭髮造成不同程度的傷害，想維持一把亮麗不易折斷的秀髮，不妨參考日本美容網站《Ozmall》所綜合日本髮型美容師推薦的「2020年下半年最受歡迎的洗頭水頭10位」榜單，入手一些備受日本女生好評或愛用的洗頭水吧！

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▼▼▼同場加映：【按圖看】將近聖誕節期，相信不少女生也會相約好友祉伴侶外出聚會，以下這個3分鐘約會迷人髮型，不但步驟簡易，更輕鬆打造半馬尾和氣質低髻，十分適合「手殘女」學習呢！（延伸閱讀）▼▼▼