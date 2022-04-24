素食＝沒力氣？吃素降死亡15%　營養師親折「3迷思」不吃肉都健康

都市人越來越崇尚健康生活，不少人都為了身體健康及環境保護開始轉為素食者。根據素食公司Green Monday於2020年「港人素食習慣調查」結果中顯示，香港人對素食接受程度有所提高，跟2016年及2014年調查數字可見有上升趨勢，從結果可見香港人飲食習慣有明顯改變。另外，女生們減肥間都會減少攝取碳水化合物及肉類等，多數都會以蔬菜為主食。不過大家都會有迷思認為素食營養不足及進食後會體力不足，今天《01女生》記者就為大家分享幾個研究解開大家對於素食的迷思吧！



Green Monday於2020年「港人素食習慣調查」結果中顯示，香港人對素食接受程度有所提高。（Green Monday網頁 截圖）

自小大家經常會聽到均衡飲食才是對身體最好，假設身體某一種的營養攝取不足，而有機會損害身體健康。其實近年的素食不斷變化，素食者的選擇亦越變越多，或者大家都會誤以為素食無法補充足夠蛋白質，其實市面上有不同的植物性蛋白質的食物；如菠菜、西蘭花、椰菜花等等。美國醫學會雜誌（JAMA）調查發現，攝取20%的植物性蛋白能夠降低10%的死亡率及降低12%心血管疾病，而且食用植物性蛋白質食物取代紅肉，男性的死亡率下降3%，而女性更下降15%。

美國醫學會雜誌（JAMA）調查發現，攝取植物性蛋白能夠降低死亡率及心血管疾病。（UnSplash@Brooke Lark）

外界不少人都認為素食營養不足及進食後會體力不足，同上已有研究指出素食有助降低死亡率。台灣著名社交平台《Taiwan Nutrition台灣營養》亦整理出「3個迷思」為大家拆解不吃肉都能夠很健康。

台灣著名社交平台《Taiwan Nutrition台灣營養》亦整理出「3個迷思」為大家拆解不吃肉都能夠很健康。（UnSplash@anna pelzer）

健康｜1. 素食者無法攝取足夠蛋白質？

大家都認為食肉才有充足體力及營養，其實除了肉類外，素食食物都有許多富含蛋白質的，如堅果、豆腐、扁豆、藜麥等等，素食者可以通過攝取多樣化的食材，都能夠跟非素食者一樣攝取所需的營養及蛋白質。

健康｜1. 素食者無法攝取足夠蛋白質？（UnSplash@Ralph Ravi kayde）

健康｜2. 進食素食沒有足夠體力運動？

《Taiwan Nutrition台灣營養》指出，一般人都會認為進食少量東西時，容易感到經常性疲倦及昏昏欲睡。事實上，運動時大部份的體力都來自碳水化合物及脂肪，非蛋白質，所以攝取足夠的碳水化合物及脂肪的食物，有助促進肌肉生長及修復所需蛋白質，因此素食者絕對不會沒有足夠體力。

健康｜2. 進食素食沒有足夠體力運動？（UnSplash@Ty feague）

健康｜3. 素食者會錯失重要營養？

肉類確實是鐵、維生素B及鋅的重要來源，植物鐵也不如動物鐵一樣能有效吸收，但是素食者能進食富含鐵的食物，如提子乾、穀類食物、豆類及綠葉蔬菜，或者食用鐵質補充劑，對補充鐵質具有很大作用。