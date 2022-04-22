雞蛋報告：8款不含類雌激素無毒雞蛋名單　雞蛋點煮最低卡路里？

攝取足夠的蛋白質可有助控制體重，促進新陳代謝，因此雞蛋一向都是女生們的減肥必備食物之一。不過，女生們在選購雞蛋時要特別留意雞是否可含雌激素，若攝取過量類雌激素可導致不育及患癌。以下《01女生》就為大家整合了生物科技公司「水中銀」檢驗的8款不含類雌激素無毒雞蛋名單。



生物科技公司「水中銀」於2021年5月至8月檢驗了市面13款雞蛋，例如新紀元、CHEW’S周氏EG - Pro等品牌，產地分別來自日本、馬來西亞、新加坡、紐西蘭、澳洲、美國、中國等地。經過魚胚胎毒性檢測後，發現有5款雞蛋含一定水平的急性毒，只屬於「品質合格」；而另外就有8款雞蛋通過毒性檢測屬獲「綠魚」標籤評為「品質卓越」。

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註冊營養師李德勝先生表示，很多人寧願只吃蛋白，棄掉蛋黃，但其實吃雞蛋對體內的膽固醇影響不大，毋須刻意避開蛋黃。而蛋白中的蛋白質亦含有各種必需的胺基酸，適量攝取可對身體建構、修補細胞和新陳代謝起重要作用。

吃雞蛋毋須刻意避開蛋黃。（Unsplash）

另外，不同雞蛋的煮食方法有不同卡路里之分。當中，最低卡路里的煮食方法為烚蛋、溫泉蛋和溏心蛋(約80卡路里)，其次為太陽蛋(約140卡路里)，如加入忌廉或牛奶的炒蛋、奄列的熱量則較其他高(約200卡路里)。班尼迪蛋所使用的荷蘭醬由蛋黃、牛油及清水打成，添加至水煮蛋上會增加卡路里(約1,000卡路里)。