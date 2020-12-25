50歲鍾麗緹望再懷孕被嘲「被子宮綁架」 2度離婚覓真愛毋懼12年差

現年50歲的鍾麗緹（Christy）自2016年與內地男星張倫碩結婚後，婚姻家庭生活美滿，而鍾麗緹亦多次不忌言在網上透露自己一直努力備孕，更表明有嘗試過試管嬰兒，但至今仍未成功。不少網民看到如此高齡的鍾麗緹，其想再度懷孕心態如此懇切，便嘲諷鍾麗緹是一個「被子宮綁架」的女人。

高齡懷孕只渴想擁有「愛情結晶品」 女性生育自由從來不是掌握在別人手中

鍾麗緹（Christy）多次表明自己有嘗試過試管嬰兒及努力備孕，但至今仍沒有成功。(節目《送一百位女孩回家》截圖)

鍾麗緹（Christy）近日出席節目《送一百位女孩回家》便回應網民對她想懷孕的批評，更坦言自己早已看淡坊間的嘲諷，有時更會視這些批評為娛樂話題，但近期由言情網絡作家提到的「被子宮綁架論」，卻令到鍾麗緹感到異常難受，更表示自己只想與所愛的人擁有一個「愛情結晶品」。

鍾麗緹（Christy）提到面對「被子宮綁架論」時，自己也是特別的難受。(鍾麗緹（Christy）@微博)

我喜歡孩子，是我覺得愛一個人，進而想擁有一個共同孕育的生命體，女性的生育自由不應該由別人決定。 鍾麗緹（Christy）

鍾麗緹（Christy）在節目中表示自己只是很喜歡小朋友，否則不會生下3位孩子，鍾麗緹更說：「跟我愛的人要1個小孩，不是很正常嗎？」，同時鍾麗緹更駁斥網民說：「年齡只是一個數位，50歲只是人生的一半而且。」一個女人為愛人生兒育女理應不用與人交代，而每一個人的人生也有權利可以繼續追求自己想要的幸福與理想，那怕那一樣東西是在世人眼中難以理解，就如鍾麗緹梅開三度，最終也收獲屬於自己的幸福。

【按圖看】鍾麗緹（Christy）現時雖然已50歲，但保養得宜的她擁有如年輕少女的身材與膚質，更讓人不相信鍾麗緹已是3位女兒的母親。▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

2次婚姻觸礁仍追求愛 指12年差姐弟戀不是問題 最重要是找到最合適

鍾麗緹（Christy）在2015年拍攝內地真人騷節目《如果愛》遇上年輕12歲的張倫碩，而年齡並沒有限制兩人的火花。(張倫碩@微博)

50歲的鍾麗緹（Christy）不但長相美艷，也是一位身材火辣的女星，而鍾麗緹出道多年的演藝道路可說是非常順暢，也在東南亞市埸擁有不俗的人氣，但鍾麗緹的愛情路可說是走得迂迴曲折，自經歷第3段的婚姻，才真正嘗到愛情的美好。

我從來沒有放棄過愛情，我的人就是充滿浪漫與熱情，就算我是一個單親媽媽，我也還是一個女人，有權利可以繼續追求自己下一站的幸福。 鍾麗緹（Christy）

鍾麗緹（Christy）在真人秀《說出我世界》談到自己2段失敗的婚姻，擁有3位女兒，更讓她的身上佈滿很多標籤，但鍾麗緹從來沒有因為以往的經歷而限制自己對愛情的渴望，而鍾麗緹在拍攝內地真人騷《如果愛》時，遇上比自己年輕12歲的張倫碩。

愛情和年齡差是無關的，找到最合適的那個才是重要的。 鍾麗緹（Christy）

鍾麗緹（Christy）與前夫所生的3位女兒，現時也改為姓張了。(鍾麗緹（Christy）@微博)

但年齡之距並沒有令鍾麗緹對這份愛卻步，反而雙方在相處之間，更體會到彼此無論在工作方法、原則、想法，甚至個人興趣也非常合拍，更表示兩人甚至能在洗手間跳舞1個小時。當兩人相戀時，最令鍾麗緹擔心的不是2人之間的年齡差，反而是張倫碩長得太過帥氣，鍾麗緹擔心對方是一位花心的男人。但隨着兩人之間的相處，鍾麗緹與張倫碩兩人從頭到尾就是非常合拍，也難怪鍾麗緹在面對2次婚姻觸礁後，也充滿信心地在節目上說：「我知道我早晚也可以得到幸福，遇到合適我的你。」

相信當人們是真正走進愛情時，便會真切感受到那一個真正讓你活得放鬆的一位，繼而感受到愛情的甜美。美好的愛情，更應該如鍾麗緹一樣選一個最適合自己的人，而不是所謂別人口中最好的，更不是選擇你心目中的完美愛情。

【按圖看】張倫碩曾說到喜歡鍾麗緹（Christy）是因為愛，而婚後兩人也不時以夫婦檔出席節目，婚姻生活非常幸福，兩人亦不時在網上分享幸福的甜蜜照。▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

同場加映：【按圖看】不少女星都能在娛樂圈找到終生所愛的另一半，但「最美小龍女」」李若彤曾戀男友十年，更為對方還債淡出娛圈；「性感女神」李麗珍曾風靡萬千少男，卻為情陷抑鬱成單親媽；張慧儀更遭家暴後一度退出娛樂圈？還有她們都是「失婚女星」？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

【按圖看】張家輝與關詠荷兩人除演技精湛出眾與投資物業有道外，他們經營家庭與婚姻更有自家一套，也是圈中公認的模範夫婦。而原來關詠荷曾2度流產張家輝躲後樓梯嚎哭？（延伸閱讀）▼▼▼