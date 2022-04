減肚腩｜四肢纖瘦但腹大便便　減走內臟脂肪只需每晚準時「躺平」

你是否經常抱怨自己的肚子愈來愈大,甚至「連喝水都會胖」?研究發現,這恐怕和你習慣熬夜有關,更驚人的是,就算熬夜之後設法補眠,腹部脂肪仍然會繼續堆積。



美國知名私立醫院梅約診所(Mayo Clinic)最近發表在《美國心臟病學會雜誌》(Journal of the American College of Cardiology)的小型研究發現,睡眠不足對於體重的影響雖不明顯,但卻會增加內臟脂肪和腹部脂肪累積,讓人變得「大腹便便」,容易引發心血管和代謝疾病。

主導研究的梅約診所心臟科醫師 Virend Somers 在2013~2018年間招募了12名12~39歲的健康且無肥胖問題的受試者,在實驗室中完成2階段、每階段21天的測試。研究前4天是適應期,每個人都有9小時的睡眠時間,接著研究人員將參與者隨機分成兩組,一組只睡4小時,另一組仍為9小時,為時14天,到了最後3天則是恢復期,兩組人都睡9小時,整個研究過程中,每個人都能自由地取得食物,並由研究人員分析取食內容;第2階段則讓2組的睡眠時間對調。

整個實驗過程,研究人員監測了參與者的身高體重、能量攝入和消耗、身體的脂肪分布,包括腹部脂肪及內臟脂肪,並進一步整理出睡眠時間和脂肪堆積的變化關連。結果發現,與首4天的適應期相比,受試者在睡眠限制期每天會多吃300多卡熱量,約為13%的蛋白質和17%的脂肪,尤其在剛開始睡眠剝奪時的階段會吃最多,到了最後的恢復期則會縮減到原本的攝取量,而身體活動和能量消耗在整個實驗過程基本上沒有什麼變化。

儘管每天多吃300卡熱量,研究結束時參與者的體重大約增加半公斤,不算很多,但分析脂肪組成時卻看到明顯差異,比起正常睡9小時的組別,每晚睡4小時的人腹部脂肪高出9%、內臟脂肪更增加了11%,「更讓我們驚訝的是,即使這些人恢復睡9小時、飲食攝取也少了,但他們的內臟脂肪仍然繼續增加,」Virend Somers 認為,這意味著,就算是年輕、健康、且相對比較瘦的人,縮短睡眠時間同樣會造成內臟脂肪增加,提高心血管及代謝疾病的風險,而且就算熬夜過後再補眠,身體的開關也無法輕易恢復正常。

別再熬夜追劇了 關鍵30分鐘讓一夜好眠

台灣睡眠醫學學會在3月份公布的最新睡眠調查「2022 年台灣COVID-19影響國人睡眠調查」中也發現,近2成(19.5%)民眾對自己的睡眠不滿意,且有失眠症狀的比例從疫情前42.9%上升至59.7%;此外,有睡眠困擾的人當中,睡眠問題持續一個月以上的比例高達將近8成(78.8%),也因此造成不同程度的心理困擾。

好夢心理治療所執行長、臨床心理師吳家碩觀察到,網路影音平台、手遊、電玩雖然確實拯救了不少枯燥的心靈,但很多人因此熬夜、捨不得睡,使得追劇、打遊戲成為常態,在睡前因為捨不得去睡而導致失去睡眠,也可能經歷到入睡困難、睡眠不足的困擾,除了夜晚過多的藍光刺激是影響睡眠的關鍵外,睡前的精神亢奮也容易將睡意趕跑,即使累積了很足夠的睡眠債也可能被抵消,變成入睡困難。

因此他呼籲「睡前放鬆30分鐘」。尤其睡前心情容易隨著劇情、遊戲等上上下下的人,在入睡前1小時就要減少或避免使用3C產品、調整成降低藍光的模式,以減少精神過度亢奮。或者為自己設限使用時間,每30分鐘就要休息5~10分鐘。

吳家碩建議,睡前也可做放鬆訓練,例如腹式呼吸、肌肉放鬆法、瑜伽等,都能讓自己找回平靜放鬆的感覺,也能讓睡意回來找你。他建議接近上床睡覺的時間,預先安排15~30分鐘的放鬆訓練時間,降低過度緊繃的身體與心靈,讓呼吸、心跳放慢下來,身體肌肉漸漸放鬆,你也會感覺到頭腦冷靜下來,可以準備睡覺了。

