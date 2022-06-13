生理鹽水5個隱藏用法：濕敷當面膜舒緩敏感　溝茶樹油治頭皮痕癢

便宜又方便取得的生理食鹽水，除了用來清潔傷口、洗隱形眼鏡外，還可以怎麼用？



擁有高人氣的韓國皮膚科醫師李藝恩，近期在小紅書上特別示範5個生理食鹽水的妙用法，低成本還能一物多用，趕快學起來！

來看看生理鹽水的5個隱藏版用法吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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生理食鹽水妙用1：自製冷敷面膜

準備一個乾淨的容器，將冷藏過後的食鹽水倒出，無菌棉剪成長條狀，再浸泡於食鹽水中。接著，均勻貼附在臉上，最外層蓋上一片耳掛式面膜，每次敷臉約15分鐘。這個方法推薦給肌膚敏感期，或肌膚泛紅者，記得敷完後要再用清水清洗。

生理食鹽水妙用2：頭皮護理

準備一個空的噴霧容器，倒入生理食鹽水、幾滴茶樹精油，均勻混合成噴霧，直接噴在頭皮上，再用指腹按摩，如果頭皮出現紅癢時可以試試。

生理食鹽水妙用3：口腔管理

因為疫情關係，長時間戴口罩，有些人容易會出現口臭的困擾，可以試試用生理食鹽水來漱口，每天重複五次。

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生理食鹽水妙用4：洗鼻

當鼻塞時，可以用生理食鹽水來洗鼻，準備一個空的針筒，抽滿生理食鹽水，一手按著一個鼻孔，另一邊進行清洗，記得身體要正面俯身進行，不要歪頭。

生理食鹽水妙用5：清洗眼鏡

如果是開封時間比較久的生理食鹽水，先別急著丟棄！可以用來清洗眼鏡，準備一個容器倒入食鹽水，將鏡片浸泡約五分鐘，就能夠將鏡片清洗很乾淨。

貼心小叮嚀

以上的5種妙用，韓國皮膚科醫生李藝恩也強調，不涉及任何醫療建議，純粹是她個人經驗的分享！除了清洗眼鏡之外，使用狀況會依個人方法及肌膚狀況，而有所不同，若有擔心不妨先諮詢醫生，再評估自己適不適合喔~

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