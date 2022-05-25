少吃多動就能瘦？破解6大減肥迷思　澱粉能轉換成肝醣助燃燒脂肪

都已經到了這個季節了，女孩們你們開始進行減肥計畫沒有？什麼！怎麼還可以給我坐在那邊看電視？吃完就坐著這絕對是發胖的關鍵啊！！想要減肥一定要少吃多動才可以啊～



嗯？什麼？你說不是這樣嗎？怎麼可能～不要騙了啦～少吃多動就是減肥重點啊！！怎麼會是迷思？各位女孩們～你是不是也有一樣的心聲？那就代表，你也被下面這6個減肥迷思給騙了啦！

夏天就是減肥的好時機~6個減肥迷思快看自己是不是都中了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

1. 少吃多動

一般人都認為少吃多動可以瘦，但其實你要先判斷自己胖的原因是什麼，如果是脂肪的話，那麼少吃多動是有用的，但如果你是因為水腫的問題而發胖，那麼還不如加強代謝比較好喔！

2. TABATA有用嗎？

不少人因為忙碌的關係所以喜歡利用TABATA來減肥，但是TABATA不一定能夠幫助你瘦身，建議還是要在TABATA前，做一些有氧運動之後再做核心運動，這樣子比較能夠幫助塑身。

３. 吃太多胃會變大？

其實我們的胃不會那麼容易定型，而且東西吃下肚後的2到4小時內就會被消化掉，所以這個說法當然是假的囉！

同場加映：金剛前女友小嫻靠食澱粉搣甩15kg脂肪 戒食3食物輕鬆減肥不反彈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

４. 跑步會讓小腿肌變大？

跑步小腿肌會變大的說法～其實是因為跑步的時候一定會運動到小腿肌肉，但是當然以正常人的運動量而言，是不太容易變成「金剛芭比」的樣子啦！不過重點就是運動完後一定要好好地做拉筋、收操，最好還可以再洗澡過後按摩，這樣才可以讓腿部線條變更柔和喔！

5. 不吃澱粉就會變瘦？

在減肥的時候減少澱粉攝取量是有些許幫助的，但是如果完全不吃澱粉其實根本不會變瘦，反而還會讓身體吸收不到應有的能量。而且澱粉可以在體內轉換成肝醣，運動的時候反而更容易幫助燃燒脂肪喔！

6. 喝乳酪真的可以減肥？

乳酪幫助排便，很多女生為了想要減肥就會喝乳酪，但是，你有觀察過乳酪的糖分嗎？其實含糖的乳酪的熱量非常可怕，甚至等同於11顆方糖啊～～所以女孩們要記得挑選無糖的乳酪比較好喔！

不瞞大家說，這些都是隱藏在內心許久的迷思，現在被解開突然有種恍然大悟的感覺啊～不知道大家是不是跟一樣呢？又或者是有其他的減肥問題，也歡迎大家留言討論喔♡

【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：韓妞的精緻已經不僅限於化妝跟穿搭了！韓國皮膚科職員分享「不花一分錢，也能變美的方法」】