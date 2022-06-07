40+媽媽「最便宜減肥法」減33磅　助減肥防便秘　台醫建議加冰？

多飲水除了對身體好，更被喻為「最便宜減肥法」，阿嬌鍾欣潼與昆凌也是靠「8杯水減肥法」減肥，最近香港媽媽減肥Youtuber施清也分享靠飲水減10公斤，證明飲水真的可以減肥！



香港媽媽施清分享「最便宜減肥法」。（cchingmi@instagram）

40+媽媽年減33磅證飲水助減肥

40+香港媽媽施清不時在Youtube分享產後減肥心得，最近更以「【最便宜減肥法】一招省卻10公斤！不可不知的減肥方法！每天喝水時機「對」 助減肥 瘦身 防便秘！」為題，分享她可以成功減肥、不反彈其中一個原因是因為「飲水」，因為水可以排出多餘的鈉，有助去水腫、防便秘，而且在飯前一杯水，更可增飽肚感，一日三餐已減75卡，一年下來便可減到23.46磅。

每人每日飲水量為：體重KG X 40ml（Cching 施清Youtube）

不單是施清，台灣YouTuber 末羊子 Joanne於社交平台上分享自己從58公斤減至51公斤的經歷，而其中一點就是多喝水。她於影片中指自己主要是透過改變生活習慣，自然而地變瘦。她相信多喝水對減肥十分有效，不過很多女生卻很難養成長期習慣，所以她以過來人的身份，教大家如何養成喝水的好習慣。

5大培養飲水習慣小貼士：

1. 隨時看得到水杯

把水杯放在眼前，只要看到便會記得飲水。



2. 讓喝水變得方便

先裝一大瓶水放於桌上，避免因為要來回倒水覺得麻煩而不飲水。



3. 使用吸管

大部分人於使用吸管後的飲水量會大增。



4. 用味道加持

若覺得清水太淡，不妨加人檸檬片或其他水果，為清水加添味道同時補充管養。



5. 運動

運動後會口渴，所以不妨製造多點機會讓自己多飲水，減低抗拒飲水的機會。



台灣醫美醫生邱正宏認為冰水對人體是利多於弊。（Grand Health 大健康＠Youtube）

加冰減肥更有效？

另外，台灣醫美醫生邱正宏，也分享飲冰水可加速新陳代謝有燃脂、減肥效果，美國一份論文，指約500毫升的3°C冰水，可提升4.5%的新陳代謝，且可維持約60分鐘；他解釋，人是恆溫動物，低溫的水進入身體後，身體便要用熱量產熱去恆溫，以保持37°C的體溫。

他又指，日韓等國家，於冬天仍很多人堅持飲冰水，早前有說法指飲冰水會囤積脂肪，對「冰水」有錯誤迷思，反而，較科學說法是飲冰水反而有助減肥。舉例若喝1000毫升的5°C冰水，身體要消耗32千卡才能回到37°C，1個月換算下來可消耗960千卡，1年時間便可減去約1.56公斤。

在中醫角度，寒涼食物對身體養生不好，中醫師陸明珠指冰水沒有減肥效果，對身體也沒有好處：「因為冰是寒性，喝冰水會把寒氣帶進身體，損傷脾胃的陽氣。長期飲用冰水會令脾胃受損，影響正常生理功能，反而更容易令身體積聚水濕。」

飲水減肥（esthersupree@instagram）

陸醫師續指，肥人多痰，肥胖多見痰濕體質，所以一般會從健脾袪濕入手，常見用藥如薏米、茯苓、白朮、扁豆等都可以煮茶或湯飲用。她也提醒，不要麻目追求排毒通便而長期使用寒涼藥物，循序漸進配合運動和飲食達到減重目標。

飲冰水，1年可瘦1.56 KG，大家可衡量一下值不值得，但無論在西醫還是中醫角度，冰水對腸胃不適人士都有着負面影響，應考慮其他方法代替。