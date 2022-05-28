5種超顯白春夏髮色推介　金世正粉棕色顯氣質、Lisa莓紅色秒減齡

時光飛逝，轉眼間就來到春暖花開的季節，除了妝容、穿搭要增添新意象外，髮色也不能忘了要換季！



此番搭編也整理出 5 款 2022 指定率最高的髮色，不但每一款都很襯亞洲人的黃皮膚，就連大勢韓星如：金世正、Blackpink Jennie 等也都紛紛換上，一起來看看吧。

5種春夏超顯白髮色推薦，炎炎夏日再也不怕曬黑而導致膚色暗沉了~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 長春花籃色

每年 Pantone 所公布的代表色都會引領時尚潮流趨勢，而 2022 年超夯的「長春花籃色」同樣也不例外！藍色中融合紫色的清新感不但超顯氣色，還能讓膚色看上去更顯白，如果不敢大膽嘗試的女孩，建議可以利用時下很夯的耳圈挑染，既低調又具神秘感。

2. 蜜糖橙

活潑又俏皮的「蜜糖橙」髮色可謂是近幾年韓星指定率最高的款式，這種髮色非但不用漂色就十分顯色，還能襯托出皮膚白皙通透感，並凸顯五官立體度！即使是黃皮女孩也不怕染蜜糖橙會看上去髒髒的，反而自帶打光效果，走在路上回頭率爆棚。

3. 粉紅莓果

又仙又欲的「粉紅莓果」在今年持續大熱，就連太妍、Blackpink Lisa 都搶染同款髮色！粉色不但本身擁有招桃花、提升人緣等隱藏功效，最重要的是它比起亮粉更能襯出亞洲人膚色，活力又俏皮，不用砸大錢做醫美就能讓視覺年齡小 5 歲！

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4. 粉調淺棕

粉調淺棕在視覺上與蜜糖橙相當類似，但它卻融合了粉色的柔美和咖啡色的質感，染上去立刻散發滿滿高級感！這種帶點霧感的棕色系髮色比較不挑膚色，幾乎任何女生都能輕鬆駕馭，且髮色也會根據髮色基底、是否有染過頭髮等因素，呈現出不同的效果。

5. 深焙黑茶

最後一款「深焙黑茶」色絕對是氣質小姊姊的最愛！若是覺得黑色調本身太過沈重，這種帶點冷色和微霧感的黑茶色就是很好的選擇，不但能凸顯柔順髮質，伴隨陽光的照射還會呈現出微微的光暈，即使是上班族染也不怕被人資盯！

Dappei 結語：

還在猶豫該換哪種髮色的女孩，不妨從以上 5 款韓星搶染的超夯髮色下手，保證成為今夏最吸睛焦點！



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原文：2022 春夏染髮顏色推薦：金世正粉調淺棕顯氣質、Lisa 粉紅莓果活潑減齡！

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