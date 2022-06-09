Color Con推薦｜2大彩色隱形眼鏡減價優惠　73折買BLACKPINK同款

【隱形眼鏡推薦｜Color Con牌子｜價錢】不少女生都喜歡佩戴俗稱「大眼仔」的彩色隱形眼鏡（Color Con），以配襯不同妝容。最近2大隱形眼鏡專門店OLENS及cl mall就推出激抵限時優惠，女生可用73折入手最新的BLACKPINK同款Color Con；或以優惠價$499任選指定Color Con，有需要的女生們記得趁優惠入手。



OLENS是韓國人氣彩妝隱形眼鏡品牌，於韓國已有300多間分店，現由韓國人氣女團BLACKPINK擔任代言人。售賣的隱形眼鏡款式多元化，每季推出的新系列亦相當緊貼潮流，受到不少韓妹的追捧！而OLENS彩色隱形眼鏡佩戴週期包括1Day即棄型、2weeks、1month及2-6months可以選購，大家可根據自己的使用習慣選擇合適的隱形眼鏡。

韓國人氣彩妝隱形眼鏡專門店OLENS最新推出由BLACKPINK代言的Real Ring系列1 Day / 1 Month彩妝隱形眼鏡，為小直徑的彩妝隱形眼鏡，著色直徑12.5mm，自然與眼睛融合，裸妝感強，令眼睛明亮而有光澤感。 另外，還擁有融化般的外圈設計，配以透明感色調，打造出最真實自然的眼神，更輕柔透亮。

【隱形眼鏡推薦｜Color Con牌子｜價錢】由BLACKPINK代言的Real Ring系列1 Day / 1 Month彩妝隱形眼鏡超搶手。（OLENS）

隱形眼鏡的色調方面，分別有Real Ring Brown及Real Ring Gray可以選擇，當中焦糖色可讓雙眼看起來非常柔和及明亮；而冰灰色低調得來又有點綴雙眼的效果，相當適合自然裸妝。

另外，OLENS亦由即日起至6月30日於網店、海港城及荃新天地門市推出限時優惠，可以73折購買3盒指定大熱人氣款式BLACKPINK同款1 Day Con (Real Ring / Moodnight / Smoky / French Gold)，更會再送OLENS OFRESH 隱形眼鏡保濕護理液乙枝。

【隱形眼鏡推薦｜Color Con牌子｜價錢】OLENS由即日起至6月30日於網店、海港城及荃新天地門市推限時優惠。（OLENS）

除了OLENS外，Clalen亦是另一個韓國人氣彩妝隱形眼鏡品牌，以亞洲人眼球弧度設計，加入高效鎖水技術，一向以舒服透氧見稱，即使長期佩戴，亦可持續保持雙眼水潤。Clalen彩色隱形眼鏡先後由秀智、女團ITZY代言，當中Clalen Iris系列、Clalen Astra系列都是熱賣款式，最出名的就有「秀智灰」、「秀智啡」隱形眼鏡，深受女生歡迎。

而隱形眼鏡專門店cl mall亦由即日起至6月30日推出6月限定優惠，女生們可以$499的優惠價任選3款指定Clalen彩妝隱形眼鏡，當中包括由韓國女團ITZY代言的Astra系列彩妝隱形眼鏡，以及Suzy日拋彩妝隱形眼鏡等，平均每盒只需$166.3，平價入手原價$255一盒的「秀智灰」Color Con以及ITZY同款。