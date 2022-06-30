對抗皮膚老化5大營養素　預防黑斑、皺紋形成　回復透白緊緻肌膚

疫情期間無法常常外出保持活力，還需要長時間戴著口罩，心情和皮膚是不是快悶壞了？是不是變得無精打采？



皮膚是人體對外的第一道防線，也可能是第一印象的關鍵，膚況的好壞影響著我們的外貌、氣色與精神！想讓自己容光煥發、神采奕奕嗎？今天要來告訴大家影響皮膚老化的原因，還有如何透過飲食吃出青春力！

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皮膚老化主因

皮膚的狀態會受到陽光、年齡、飲食、壓力、生活習慣和基因影響，這些內在及外在因素會左右自由基、氧化壓力與發炎因子的多寡，過多時會傷害皮膚細胞和組織，進而出現皮膚老化的各種跡象。

雖然有年齡、基因等不可抗的因素，不過透過日常飲食中攝取足夠的營養素，可以幫助我們吃出青春美麗，讓你由內而外展現肌膚年輕活力！

五大抗老營養素

益生菌：腸皮軸線啟動青春力

腸道菌跟皮膚健康有關唷！因為腸胃道分佈許多神經，因此會受到腸道菌影響，進而分泌不同的賀爾蒙與激素，並影響身體代謝。

近年發現腸皮軸線的概念，腸道菌會藉由此路徑影響皮膚的健康，因此適度補充益生菌，讓腸胃道裡面維持健康的菌相，可以減少皮膚的氧化壓力、發炎因子，讓你散發活力與精神，好氣色跟著來！

維生素C：抵抗氧化壓力小尖兵

大家不陌生的維生素C也是維持皮膚健康的功臣！維生素C是天然的抗氧化劑，可以減少自由基、抵抗氧化壓力，還可以協助製造膠原蛋白、提高抵抗力，因此可以降低皮膚皺紋、提升膚質彈性與含水量，也可減少紫外線造成的皮膚發炎以及曬傷的紅、通、脫皮反應。

三文魚蛋白聚醣：促進合成膠原蛋白

蛋白聚醣是存在於肌膚組織真皮層的成分，由多個糖胺聚醣結合而成。而隨著年紀的增加，人體內能夠維持皮膚年輕的蛋白聚醣和表皮生長因子(EGF)會下降，進而加速皮膚老化。

而三文魚蛋白聚醣則是取自於三文魚鼻軟骨的蛋白聚醣，它可以提高EGF的量與活性，促進合成膠原蛋白，讓肌膚有彈力、保水度！

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熊果配糖體：抑制黑色素、減少暗沉

還有些營養素可讓皮膚透亮淨白唷！當紫外線照射到皮膚時，會刺激皮膚的黑色素細胞，並激活酪氨酸酵素的活性，將酪氨酸轉為多巴、多巴色素，最後形成黑色素來保護皮膚。

而熊果配糖體能夠通過抑制體內酪氨酸酵素的活性，阻止黑色素的生成，從而減少皮膚色素沉積，祛除色斑和雀斑。主要來源越桔、熊果、小麥。

多酚、異黃酮：提高肌膚抵抗力

還有一定要提到的是蔬果中的多酚和異黃酮，這些成分在植物生長的過程中，就扮演抵抗疾病、保護蔬果健康的重要角色，而在人體中可以減少紫外線對皮膚的傷害、清除自由基、抑制凋亡機制等。蔬果有許多好處，但日常飲食中容易吃不夠，因此記得每天要吃足三份蔬菜、兩份水果唷！

均衡飲食、健康生活型態不可少！

除了補充五大抗老營養素之外，也別忘了在日常中採均衡飲食，每天吃足六大類食物，還有健康的生活型態也很重要唷，維持良好的睡眠品質並規律運動，才能有更全方位的青春力唷！

【本文獲「好食課」授權轉載。】