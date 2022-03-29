脫髮問題無分男女！營養師教3招預防脫髮：改變進食白飯麵包習慣

【脫髮／omicron後遺症／奧斯卡2022／Will Smith】Will Smith於奧斯卡頒獎典禮中，因頒獎嘉賓Chris Rock上台頒獎發言時，暗嘲Will Smith太太Jada Pinkett Smith「鬼剃頭」而衝上台摑了對方一巴一事轟動全城！脫髮問題無分男女，中大有研究指出新冠肺炎康復者也會出現脫髮後遺症，其實也有不少原因會導致女生出現脫髮問題，頭髮變得越來越稀疏，令女生們大感尷尬，《01女生》記者就脫髮問題向營養師查詢，營養師分享了幾類食物以助改善脫髮問題！



Will Smith太太Jada Pinkett Smith近年一直深受俗稱「鬼剃頭」的斑禿問題所困擾，因為擔心將來無法再長出頭髮，所以在女兒的鼓勵下，Jada Pinkett Smith就決定剃光頭！其實脫髮問題並不罕見，而且無分男女，中大醫學院又有研究指出有2成新冠肺炎康復者都會出現脫髮問題，《01女生》記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，希望了解導致脫髮的成因，以及有甚麼食物有助改善脫髮問題。

Will Smith太太Jada Pinkett Smith近年一直深受斑禿問題所困擾。（gettyimages）

營養師：導致脫髮問題因缺乏營養

營養師陳曼婷指出，有很多原因都會導致脫髮問題，其中一個原因可能是身體缺乏營養！陳曼婷稱，女生每個月都會因生理期而導致大量失血，加上食肉量一般比男生少，而植物性食物中的鐵質也比較少見和難吸收，所以女生較容易患上缺鐵性貧血，從而引致脫髮問題。

營養師指出，有很多原因都會導致脫髮問題，其中一個原因可能是身體缺乏營養！（《太陽的後裔》劇照）

另外，春夏天濕熱的天氣，令女生頭髮容易出油黏膩，如果清潔不當或會導致發炎，更有機會令毛囊壞死，引起脫髮問題，加上都市人經常進食高油、高糖飲食，會令體內「炎症因子」增加，令脫髮情況更加嚴重。

春夏天濕熱的天氣，令女生頭髮容易出油黏膩，如果清潔不當或會導致發炎，更有機會令毛囊壞死，引起脫髮問題。（《藍色海洋的傳說》劇照）

營養師陳曼婷建議女生在洗髮時，若發現排水管或髮梳上的頭髮比平時多，甚至注意到頭皮分界線變得越來越稀疏時，就要多加注意！面對脫髮危機，其實大家可以透過改變飲食習慣來預防脫髮問題，陳曼婷建議可進食以下3大類食物促進頭髮及頭皮健康，防脫髮！

營養師建議女生在洗髮時，若發現排水管或髮梳上的頭髮比平時多，甚至注意到頭皮分界線變得越來越稀疏時，就要多加注意！（《美女孔心》劇照）

改善脫髮問題｜補充鐵質

營養師陳曼婷指出，大多數因缺乏鐵質而引起的脫髮問題是可以逆轉的！紅肉、內臟（包括肝臟、鴨血和豬血）、吞拿魚、三文魚、豆腐、深綠色蔬菜（例如菠菜及西蘭花）、木耳、黑芝麻、南瓜籽等都含有豐富鐵質，補充鐵質有助改善脫髮問題。

營養師指補充鐵質有助改善脫髮問題。（Unsplash@Louis Hansel）

改善脫髮問題｜補充Omega-3

Omega-3也被認為是有助於頭髮及頭皮健康，有效預防毛囊發炎、滋養頭髮和增加頭髮的韌度，另外Omega-3亦能防止紫外線對頭皮和肌膚造成損害，同樣可以改善頭髮問題，除了魚類及海鮮含有Omega-3外，在牛油果或各種堅果種子中也能找到，大家可透過進食黑芝麻、合桃、開心果、腰果和亞麻籽等攝取Omega-3！

Omega-3有助於頭髮及頭皮健康，有助預防毛囊發炎、滋養頭髮和增加頭髮的韌度。（Unsplash@Bethany Randall）

改善脫髮問題｜攝取維生素B群

另外，營養師陳曼婷又指攝取足夠的維生素B群對預防毛囊發炎也有幫助，維生素B3煙酸、B5泛醇和和B7生物素，都有助控油，令頭髮乾爽中帶有光澤感。維生素B群在全穀麥類很常見，陳曼婷建議大家可改變經常進食精緻澱粉的習慣，例如白米、甜麵包和各種糕點等，改為進食全穀麥類，幫助改善頭皮健康。

營養師建議大家可改變經常進食精緻澱粉的習慣，例如白米、甜麵包和各種糕點等。（Unsplash@Young Shih）