【生理期】M到可以做運動？經期一周運動清單　紓緩經痛繼續瘦身

帶氧運動、負重訓練、日常伸展，這三款運動訓練是很多健身女士都在做日常習慣，但每個月的「好朋友」月經一來到，因為身體不適及生理狀態，就會打亂日常運動訓練習慣。 到底生理期間，可否繼續做運動，又應該做些什麼訓練？WIW 今次就為大家推介生理期間適用的一周低強度家居運動。

到底生理期間，可否繼續做運動，又應該做些什麼訓練？（Kinga Cichewicz／Unsplash）

在月經期間，做運動可以促進血液循環、幫助經血排出，因此適當的運動對女士是很好的，但因為經期容易出現輕微貧血，尤其是月經初期流量大的日子，建議運動時間及運動強度都要調低，但不用因月經而停止本來的運動習慣。當然要記住，一定要以身體狀態為先，若因為經痛而出現暈眩或全身乏力，就不要做運動，多花時間休息，嚴重的話更要向醫生求診。

生理期間運動類型留意

月經剛來流量大的日子，建議改為平日運動習慣的休息日，進行舒緩伸展或是輕度瑜珈訓練；月經流量變少之後的兩三天，就可以短距離的慢跑及一般的帶氧運動，但跳躍及負重依然要暫停。要避免負重訓練的原因是重訓會加促血液循環至四肢，同時促進子宮收縮，會加劇經痛的問題，因此建議避免。

另外，除了水中運動、長跑或高強度的運動要避免，因為經期間女性的血壓會降低，進行瑜珈訓練時也要避免倒立或腿位過高的動作，以免出現暈倒。

生理期間做運動的好處

月經期間維持運動的習慣，除了最主要的維持減肥及瘦身效果，還可以緩解生理期經痛。另外，生理期間做運動，可以加快身體代謝，減少月經造成的水腫困擾，氣色也會變好；運動時分泌的多巴胺，也可以幫助提升正面情緒，趕走生理期間的莫名憂鬱。

▼▼【生理期一周運動清單】▼▼

+ 7 + 6 + 5

▼▼以下幾條YouTube影片，示範了上述經期不同階段的運動，大家可以跟著一起做▼▼

第一天：簡單瑜珈伸展

第四及第五天：低強度帶氧運動 20-30 mins

第六及第七天：帶氧及負重訓練

生理期後一星期：高強度運動訓練

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】