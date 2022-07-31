防曬實測｜記者愛用8大防曬品牌大對決 ALLIE、ANESSA防曬力強！

【防曬實測推介2022】夏天太陽猛烈，即使天有烏雲陽光仍能透過薄薄的雲層照射下來，紫外線可以說是無處不在，更比你想像中更強！所以選用一支適合的防曬非常重要，這次便特意收集了《01女生》記者們愛用的防曬品牌進行實測大對決，看看到底哪一款防曬才是最強！



這次實測將以四大範疇進行評測，分別為易推度、清爽度、防水度及防曬度，再分別在四個測試中選出「王者」。而是次測評產品全為女生組記者們真實使用兼多次回購的防曬產品，主要以記者們的愛用防曬大對決。而有份入圍是次評測的品牌有ALLIE、ANESSA、Biore、Dr.G、ettusais、FANCL、SEKKISEI及SUNPLAY（排名不分先後，以英文字母排序），所有防曬品牌的實測表現均十分出眾，部分產品更在某些範疇有相當明顯的效果！

防曬實測推介2022｜易推度大測試

易推度的測試方法是先將防曬擠在手背，隨後即以手指推開測試其延展性。8款產品在易推度方面也表現不俗，輕易便能將防曬霜推開。其中在易推度表現最佳的防曬產品是SEKKISEI CLEAR WELLNESS UV Defense Gel，推開後感覺非常水潤，而且很快便能被皮膚吸收。除了SEKKISEI外，ANESSA金鑽高效防曬乳液、Biore水凝長效保濕防曬乳及FANCL高效防曬露也有絕佳的表現，非常易推開，因此獲得4分以上的高分。

防曬實測推介2022｜清爽度大測試

測試清爽度的方法非常簡單，將塗上防曬後的手背完全放入裝滿發泡膠粒的玻璃碗內，然後翻轉手掌觀察手背上的發泡膠粒數量。8款防曬產品在塗上後的感覺也不會過於黏膩，經一段時間完全吸收後都非常清爽。不過在清爽度測試中可見塗上ettusais jelly UV base的手背明顯黏上最少量的發泡膠粒，塗上後也確實感覺最乾爽！另外，也有不少產品也在清爽度方面表現不俗，比較著重清爽感的女生可以參考以下結果。

防曬實測推介2022｜防水度大測試

假如在未塗上任何防曬的手背上噴水的話，清水並不會在手背上凝結成一滴滴水珠，相反當塗上防水效果強的防曬後，手背上明顯可以看到粒粒分明的水珠滴落。在防水測試中，各大防曬品牌的防水效果也相當卓越，而其中效果最為突出的便是ALLIE EXTRA UV GEL與ANESSA金鑽高效防曬乳液，前者會形成超大顆的水珠，而後者則能在表面形成大量極為細小的水珠，雖然兩者凝結的水珠形狀大有不同，但可以肯定的是防水功效也是一等一的好。

防曬實測推介2022｜防曬度大測試

說到防曬產品實測，大家最關心的當然是防曬度了！防曬度的測試方法是在紫外線感應卡的右邊塗上防曬，然後把卡片放在紫外光燈下照射，再對比顏色變化，深紫色代表紫外線強度極高，淡紫或白色則代表紫外線強度微弱甚至是零。在防曬度測試中，各產品完全是勢均力敵，難以分出高下，基本上也能很好地阻擋紫外線的傷害。在極其細微的差距中，ALLIE EXTRA UV GEL、ANESSA金鑽高效防曬乳液與Biore水凝長效保濕防曬乳也奪得5分滿分！

以上便是《01女生》記者們愛用防曬品牌的最終實測結果，各位可以參考看看，實測影片中的價錢僅供參考，均為記者們當時的購入價，隨零售商及時間不同或有所浮動。大家又有沒有心水的防曬產品呢？快在留言區推薦一下吧！