Le Creuset減價｜7月限時優惠低至$119起　多款性價比高皇牌鍋具

Le Creuset減價｜Le Creuset向來深受女士歡迎，除了馬卡龍色成為賣點外，Le Creuset 鑄鐵鍋亦是他們家的皇牌產品。日前，Le Creuset官方網頁推出了夏日限時價惠最低激減至$119起，不少陶瓷杯碟、鑄鐵鍋都有獨家優惠。官網更推出不同類型的鑄鐵鍋精選套裝，現時購買滿$1500即免運費，有興趣的女生一定不能錯過限時優惠 。



Le Creuset減價｜Le Creuset官方網頁推出了夏日限時價惠最低激減至$119起，不少陶瓷杯碟、鑄鐵鍋都有獨家優惠。（Le Creuset官網）

Le Creuset的產品是經過多年研究開發而成的，使用天然原料，以獨特技術呈現鮮活色彩。第一層「琺瑯底層」 (base coat) 以攝氏850度高溫燒製而成，能提高鍋子的耐用性與保溫性； 第二層「彩色琺瑯」(color coat) 以攝氏800度高溫燒製，因此大家烹調食物時絕對可以安心使用。7月的精選優惠適用於大部份最新產品（琺瑯鑄鐵鍋具 / 堅韌易潔鍋具 / 琺瑯鋼鍋具產品 / 不鏽鋼鍋具），且網店及門市同步進行。

Le Creuset減價｜7月限時廚具產品套裝推介

Le Creuset減價｜1. Mesh 陶瓷圓碟 15厘米 Sea Salt HK$ 119.00（原價HK$ 238.00）



Le Creuset除了鑄鐵鍋相當有名外，陶瓷餐具質量亦十分出色。此外Le Creuset 瓷器系列中的所有產品均為原創設計，並以手工製作，使每件產品獨一無二。也正因如此，每件產品都可能略有差異。這款陶瓷圓形碟是各種美食，小吃或茶點的絕佳工具。

Le Creuset減價｜Mesh 陶瓷圓碟 15厘米 Sea Salt（原價HK$ 238.00）（Le Creuset官網）

Le Creuset減價｜2. 陶瓷湯碗 14厘米 Soleil HK$ 154.00（原價HK$ 308.00 ）



Le Creuset 瓷器不但獨一無二，且適用於微波爐、冰櫃、雪櫃、洗碗碟機、焗爐和烤爐。焗爐最高安全溫度為500°F / 260°C。由於琺瑯表層易於清潔且抗刮花。琺瑯是完全衛生安全的，不會吸收氣味或味道，大家可安心使用。

Le Creuset減價｜陶瓷湯碗 14厘米 Soleil（原價HK$ 308.00 ）（Le Creuset官網）

Le Creuset減價｜3. 櫸木碗 21厘米 HK$ 284.003（原價HK$ 568.00 ）



不過大家清洗時需多加留意，官網都有提及專業的清洗方法。在清洗和弄乾盤具前，請先待幾分鐘至它們冷卻下來；或放在洗碗碟機中洗滌，待整個過程完成。如欲去除頑固殘留物，可以先將盤具冷卻，然後注入溫暖的肥皂水 浸10至20分鐘。如有必要，可使用塑膠刷或百潔布以平常方式洗滌。

Le Creuset減價｜櫸木碗 21厘米（原價HK$ 568.00 ）（Le Creuset官網）

Le Creuset減價｜4. 琺瑯鑄鐵單柄鍋 16厘米 Mineral Blue HK$ 1,313.00（原價HK$ 2,188.00 ）



Le Creuset 瓷器非常堅固耐用，而且能抗污、防碎及防裂。手柄、鍋蓋頭和鍋邊的把手均為可靠設計，易於握持。這款單柄鍋最適合炆燉的菜式，用來做米飯的菜式都很出色。慢火煮食能有助帶出食物的原味。此外一系列的湯鍋及水壺皆使用琺瑯塗層鋼，耐熱而不失美觀。

Le Creuset減價｜琺瑯鑄鐵單柄鍋 16厘米 Mineral Blue（原價HK$ 2,188.00 ）（Le Creuset官網）

▼▼▼【按圖看】Le Creuset減價｜Le Creuset產品用途廣泛、符合人體工學和不易磨損：低至75折的限時超值套裝、一系列鍋具、買滿$1500即免運費！▼▼▼

* 圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止，有關詳情請瀏覽有關官方網頁。