研究：瞓愈少吸引力愈低　睡前遵守「3P原則」讓你有個美容覺

【保養｜美容覺】睡覺其實是門學問，不僅要睡得充足，還要夠精質素方可養顏和顯魅力。除了睡眠本身，有皮膚學專家亦指出三大睡前細節，有助提升「美容覺」功效，讓大家愈睡愈美。



【保養｜美容覺】睡眠時間和質素對個人的外貌和吸引力都有相當大的關連。(《海岸村恰恰恰》劇照)

睡眠時間和質素對個人的外貌和吸引力都有相當大的關連。外媒BBC曾於2017年引述一項研究，內容為睡眠時間的長短會影響觀感和吸引力，並邀請25位大學生，分別在連續兩天睡足覺和連續兩天睡4小時後拍照，然後交由122位瑞典陌生人進行評分。結果大部分人表示不想結識看來疲倦的人，吸引力亦較精神時低。由此可見，若要變得更美，絕不可看輕睡眠的重要性。

根據外媒哈芬登郵報（HuffPost）在報道《你的睡姿如何可以引致皺紋》中指出，睡前只要遵守「3P原則」：位置（postion）、枕頭（pillowcase）和目的（purpose），亦有減少臉上皺紋的形成。

【保養｜美容覺】仰睡是減少形成皺紋的最佳睡眠姿勢。(《告白夫婦》劇照)

【保養｜美容覺】睡前細節一：仰睡防1肌膚問題

我們躺在床上滑動手機時，不時都會自然地打側身體，然後邊看邊慢慢入睡，但這習慣原來會助長皺紋生成。皮膚學院臨床副教授Michael Jacobs指出，仰睡是減少形成皺紋的最佳睡眠姿勢，「當你側睡時，臉部其中一側的肌膚會被擠壓至皺起。」皮膚學家Arash Akhavan亦補充，當臉朝上時，可減少肌膚與寢具的接觸面，以避免出現敏感問題。

【保養｜美容覺】皮膚學院臨床副教授認為絲質枕頭套對肌膚較有好處。(網上圖片)

【保養｜美容覺】睡前細節二：這質感枕頭較好用？

對於枕頭的選擇，不少人都著重承托力的部分，但原來枕頭套與護膚也有關聯。Michael Jacobs表示，選擇絲質枕頭套對肌膚較有好處，由於與肌膚的摩擦力較少，有效降低對膚質的負面影響。」由於眼周肌膚較脆弱，他建議睡前戴上絲質眼罩，以減少皺紋的形成。此外，美容診所創辦人Joie Tavernise提到，絲綢一般比棉質柔軟，睡覺時不易拉扯到肌膚，亦較棉質和纖維，吸收較少的水分，「因此不會吸走臉上的護膚品和肌膚水分。」讓肌膚保持滋潤，並提升護膚品效用。

【保養｜美容覺】不少皮膚學家建議趁晚間用具修補細胞作用的護膚成分，以加快膠原蛋白生成。(《Penthhouse試流戰爭3》劇照)

【保養｜美容覺】睡前細節三：趁睡養好肌膚

日常易受環境、污染和氧化劑的侵害，使肌膚細胞受損，直至睡覺時才得以修復。因此，不少皮膚學家都建議趁晚間用具修補細胞作用的護膚成分，如視黃醇等，以加快膠原蛋白生成，填補日間流失的膠原。相較使用護膚品，正如上述研究所言，充足睡眠才是最重要！因此，Arash Akhavan贊成養成良好的睡眠循環，「若然睡眠不足，體內分泌皮質醇等壓力荷爾蒙，易造成肌膚發炎和老化，並減慢傷口癒合。」要減少肌膚問題，最好還是不要太晚睡了。

資料來源：HuffPost