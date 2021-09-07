眼影｜5種「矯正眼型」秋色眼妝教學　橫向畫法不顯眼腫放大雙眼

眼影｜畫眼影卻怕顯眼腫？化眼妝不時結塊又、變得灰灰髒髒？這都是新手畫眼影常見問題。想透過眼妝修飾眼部缺點，將眼睛放大，最重要是找到適合自己眼型的眼影畫法，以下5種「矯正眼型」秋色眼影搭配公式，新手都可輕易上手，配合流行眼影色調畫出韓妹大愛的秋季莓果眼妝。



眼妝入門雖然簡單，但要將眼影畫得漂亮精緻卻不容易。(3ce_official@IG)

眼影對不少化妝新手來說都很苦惱，從眼影配色、暈染方向到暈染範圍，通通都是學問，而錯誤的眼影畫法更瞬間將眼睛缺點表露無違，也容易顯老又顯髒。身處「口罩時代」，眼睛是令人留下第一印象的地方，究竟如何可將眼妝畫得精緻，又能矯正眼型瑕疵？

帶有秋意溫度的「莓果眼妝」正是如今韓妹喜愛的流行眼妝，但莓果眼妝有時避免不了使用帶有亮片的眼影來作為點綴。但對於是「腫眼泡眼型」的女生便不太適合，因為腫眼泡上眼皮比較有厚重感，有一種耷拉的感覺，顯得特別無神氣，若是使用「橫向兩段式畫法」便非常適合腫眼型的女生，畫法重點是將眼皮分為左右兩側，用淺色眼影打底外，再於尾眼窩處搭配深色眼影暈染開，修飾眼距同時，減低腫泡感。

韓國流行的「莓果眼妝」可修飾眼距同時營造眼窩深邃的效果。(小紅書@不想被發現的FongFong)

另外，簡易的「縱向2段式畫法」眼影畫法便是不論任何眼型、新手都能駕馭的，只搭配愛用的秋色眼影盤，在眼皮整個位置，搽上較淺的打底色，如啞緻的淺啡色、淡莓紅、橘色等加以打圈暈染，再於雙眼皮摺位加深一度的眼影色，營造眼窩深邃的效果，秒將眼睛放大。相信大家學會以下5種的「矯正眼型」秋色眼影搭配公式，便能化出一個精緻的眼妝，並更找到適合自己畫眼妝的「絕佳技巧」，打造精靈大眼。

【按圖看】5種「矯正眼型」秋色眼影搭配公式，腫眼泡眼型都能畫出眼窩深邃效果？適雙眼皮、內雙眼哪一款眼影畫法最顯眼睛有神？▼▼▼

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精選人氣眼影盤、眼線筆產品

秋意漸來，各大美妝品牌陸續推出以秋色為主打的眼影盤，不少的眼影盤配色獨特，包裝用心具質惑。不過，眼妝除要選對眼影外，眼線亦有舉足輕重的位置，畢竟眼線有畫龍點睛的效果，而不暈染、防水防油的眼影筆更是入手眼線筆的普遍要求。想入手好用的眼影盤與眼線筆？以下《01女生》編輯便精選出人氣眼影盤和眼線筆推薦名單，不妨參考一下。

【按圖看】2021年精選人氣秋色眼影盤，哪一款最深得你心？▼▼▼

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【按圖看】精選6款新手易用眼線筆，不暈染、防水防油，秒將眼睛放大▼▼▼

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同場加映：作為化妝初學者，畫眼影時最常遇見選錯色調、暈染不均、妝感不自然的問題，一個失手就會畫成髒灰突兀的色塊感。要完美畫出精緻自然的眼妝，就要學會以下的萬能眼影公式教學，只需簡單4個步驟，就能打造不挑眼型、乾淨百搭的立體大眼妝。▼▼▼

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同場加映：蔡卓妍傳授的眼妝技巧，適合懶人及新手使用，簡單5步就可以打造出迷人電眼，技巧簡單只用眼線筆就可以代替眼影，但眼睛依舊能夠充滿電力，一起看看蔡卓妍的精靈電眼妝技巧吧！▼▼▼