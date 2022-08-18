潘瑋柏5招不敗減肥法激減20公斤　食飯前後需留意2件事

潘瑋柏減肥︳台灣藝人潘瑋柏除了經典台劇《不良笑花》，以及音樂等演藝作品外，外界近年關注的都是他的體態狀況。潘瑋柏過往多次笑稱自己是易胖體質，早前就曾胖至93公斤，出現「雙下巴」。為了減肥，潘瑋柏就用了獨門5招「不敗減肥法」成功激減20公斤，就連營養師也推薦！



早前被網友發現暴肥的潘瑋柏經過2個月的減肥後，成功激減20公斤，並於社交平台分享減肥成果照：「今年5月多，我達到人生巔峰93公斤，經過努力堅持，我現在終於7字頭了！」潘瑋柏減肥前後的對比極大，由5月「肥到無頸」的狀態，經過2個月減肥後重現頸部線條，更由U型臉減回V臉狀態，成效令人佩服。

台灣營養師高敏敏就於社交平台分享了潘瑋柏的5招「不敗減肥法」，大讚成效佳，只要掌握「不餓就停、飯後不坐」2大重點就可以保持好身材：

潘瑋柏不敗減肥法│每日最少喝2000毫升水

女生們在食飯前可喝100毫升水，令飽食中樞有飽脹感可以有效控制食量，同時能沖淡過濃的胃酸，減緩食物消化速度。而營養師亦建議每日最少喝2000毫升水（約8杯水），提高喝水量可以避免飢餓感。

潘瑋柏不敗減肥法│每日最少喝2000毫升水（willpan23/IG）

潘瑋柏不敗減肥法│少吃精緻澱粉

不少女生減肥時都會戒食澱粉質及油，營養師表示白飯、白麵、意麵、米粉等精緻澱粉可以少吃，但不能完全不吃。同時，亦可多吃蔬菜，因為蔬菜熱量低、富含膳食纖維，可靠膳食纖維幫助墊胃，促進新陳代謝。

潘瑋柏不敗減肥法│少吃精緻澱粉（willpan23/IG）

潘瑋柏不敗減肥法│每周3次運動鍛鍊

除了在飲食上進行控制外，運動亦是不可缺少的一環。潘瑋柏減肥時每周都會進行3次運動訓練，每次至少會於健身室進行1.5小時魔鬼運動。

潘瑋柏不敗減肥法│每周3次運動鍛鍊（willpan23/IG）

潘瑋柏不敗減肥法│用餐時「不餓就停」

另外，在吃飯時亦需靠自身的制能力控制食量，進食到一定份量，感到不餓時就要停止進食，讓自己絕不多吃，以免越食越肥。

潘瑋柏不敗減肥法│用餐時「不餓就停」（willpan23/IG）

潘瑋柏不敗減肥法│飯後30分鐘內不可坐著

而飯後最重要的一點就是30分鐘內不可坐著，以免脂肪積聚在體內，引致肥胖。營養師建議女生飯後可以靠走路來降低血糖、消耗熱量、幫助消化。

潘瑋柏不敗減肥法│飯後30分鐘內不可坐著（willpan23/IG）

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