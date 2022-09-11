吳姍儒7大瘦身護膚秘訣　水楊酸防背脊暗瘡　青瓜水加速代謝炸物

新婚人妻吳姍儒皮膚真的好好！背部零痘痘、不挨餓維持身材秘訣一次公開！



年初舉辦完婚禮的幸福人妻吳姍儒，早前結束蜜月休假回歸工作，穿著一身白色女神風洋裝出席代言的護膚品活動，整個人狀態超～好！這次要來和妞妞們分享自己私底下的肌膚保養及身材控管秘訣，簡單又受用，趕快參考！

7個吳姍儒保養秘訣，跟著做養出好肌膚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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吳姍儒保養秘訣

1. 先認識自己的肌膚

想要找到適合的保養品，最關鍵的一步就是先好好認識自己的肌膚狀況！吳姍儒透露自己的皮膚是非常囉唆的類型，屬於混和性偏乾，又容易敏感、起疹子，常常去到灰塵比較多的環境，就很容易這邊開始癢、那邊開始紅，她自己也是花很多時間去認識肌膚，才能真正挑到合適的產品，而不是盲目的跟風。

2. 敷生理食鹽水舒緩

如果發現皮膚的狀況特別不穩定，像是敏感、起疹子的時候，她會暫時先停用所有的保養品，改只用化妝棉浸潤「生理食鹽水」敷在肌膚上，就連被蚊子咬也會這樣做，先觀察肌膚的狀況。

3. 擦水楊酸預防粉刺痘痘

女生最討厭的就是長粉刺痘痘，吳姍儒分享自己平常光花在臉部保養就有30分鐘，身體的保養也沒忽略！平常在洗澡後，她會擦上身體乳液，特別針對容易長粉刺痘痘的地方像是背部，會擦上Paula's choice的2%水楊酸身體乳，其他部位就使用一般的乳液、按摩油，再搭配按摩手法保養，維持身體肌膚光滑透亮的狀態。除了自己保養外，還會幫老公使用淨無痘2%水楊酸美體噴露，噴在前胸後背易有痘痘、粉刺、毛孔粗大的地方。

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4. 飲食清淡不調味

聊到日常的飲食習慣，吳姍儒表示因為自己有在做飲食控管，平常多盡量自己下廚，料理的原則就是不加鹽、不加味精，不要任何調味，聽起來很難吃，但其實天然的食物本身就有它的味道，如果真的想要調味，那就加蔥、薑、蒜、檸檬、肉桂粉，像是她很愛吃辣，就會買零調味的辣椒粉、白胡椒粉（無鹽）。她舉例平常煮蒜頭雞肉湯，燉久了就會有天然的鹹味，而豬肉先拍點蒜頭、蔥，烹煮後也會有點甜味，其實只要多了解各食材的特性，即使沒有使用額外的調味料，也能讓煮出來的料理很美味。

5. 澱粉適量攝取

很多人以為控管身材就是不能吃澱粉！吳姍儒表示，還是要吃白飯頭腦才會清楚，尤其是工作很需要動腦的人，一定要吃白飯。她自己的吃法是白天（早、午餐）澱粉量加起來是一碗，晚餐的澱粉只能吃半碗，肉類、青菜就是大量吃，不用刻意計算份量，尤其是自己很愛吃青菜，每天都會替換不同的菜，麵條類則幾乎不吃。

6. 每天喝大量的水

不管是要養出好膚質，還是想要促進代謝管理身材，多喝水真的有幫助！吳姍儒分享自己每天都會喝到3500～4000ml的水，有時候一忙就會忘了喝水，所以在每次想到喝水時至少喝10大口，增加自己的喝水量。如果是外出要帶水壺，她建議最好是準備500～750ml容量最適合，因太小的話最後都是拿來裝飲料，太重的水壺光扛著就很累，很容易會想放棄乾脆不帶。如果不想只單純喝水，還可以加檸檬片、青瓜片、玫瑰花瓣等，讓喝水變得比較有趣。

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7. 飲料只喝無糖

吳姍儒表示自己並不是模特兒，不追求身材一定要多纖瘦，生活還是偶爾會放縱下，這樣才會快樂！有時候突然想喝珍奶、吃鹹酥雞，如果明後天沒有什麼大事，那吃一點其實沒有關係，不過她喝飲料有個準則就是「無糖」，不管是珍奶、朱古力牛奶一定都只喝無糖，茶類當然也是無糖為主。至於萬惡的鹹酥雞，吃完後就要想辦法代謝那些油脂、高熱量，這時她就會搭配青瓜，或是喝大量的青瓜水來幫助消水腫。

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