日本殭屍瘦身操極速減肚腩、內臟脂肪　擺動身體60秒如走路10分鐘

天熱了，看著薄薄衣服下的肥肚肚，都忍不住會想：天啊！我是怎麼餵食自己的！



想要剷掉橫掛在腰間的肥厚泳圈肉嗎？來學學日本極受歡迎的殭屍體操吧！不限地點不限時間，想做就動一動，短短60秒比走路10分鐘的運動效果還好喔！

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超火「殭屍體操」，NHK也取材

「殭屍體操」是東京醫大附屬醫院第二內科，專職心臟內科的池谷敏郎醫生設計。他在NHK節目中就強調，當身體開始長肉，別說運動，就算要挪動腳步，也會覺得很麻煩，更別說要去健身房練小腹肌。所以，他研發了原地健走+晃動身體的殭屍體操，本來是為了讓病人要甩掉內臟脂肪，意外發現瘦肚效果更好！

重點是，殭屍體操最大的優點是不拘時間、地點，看電視、聊天都能順便做，而且動作更是超級簡單，只要放鬆身體，像殭屍般抖動上半身就可以了，不用擔心會對關節造成負擔。即使腰腿不方便的長輩，想在家動一動，也很適合完全不會感到吃力喔！

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「殭屍體操」＝原地踏步＋晃動上半身

好啦！那麼怎麼做呢？首先，先練習原地踏步，吸氣並縮緊小腹，抬頭挺胸，放鬆肩膀，視線看前方，雙臂自然垂在身體兩側，然後原地小踏步。若能用腳尖踏步、抬高腳跟，效果更好，不行也沒關係，輪流踮腳尖也是可以的！接著，像殭屍般（耍賴也行）前後甩動肩膀，這時候，雙臂要配合肩膀和腳步自然擺動喔！注意，是要用核心帶動上半身，不是手臂用力甩，小心瘦肚不成還受傷喔！

好啦~「殭屍體操」就是這二個動作的結合，是不是很簡單！但，千萬別小看這體操，一次做下來也是覺得身體熱熱的呢！

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「殭屍體操」每次做3組，瘦肚簡單不費力

如果～還是不太理解，可以看看醫生親自示範的影片，相信更能掌握的精隨喔！然後～要記得每次做1分鐘後，再原地踏步30秒，這樣算1組，一次共要做3組，加起來的時間也不到5分鐘，就等同消耗走路30分鐘以上的熱量！所以，從今天開始，不妨慢慢養成每天早、中、晚餐後的30分鐘，找空檔晃晃身體，一點也沒有壓力就能輕鬆辦到的~最令人開心的是，短短半個月，就有感身體變輕盈、肚子變瘦啦！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】