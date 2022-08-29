逆齡保養｜66歲陳美鳳零贅肉體態靠5招　早餐飲加薑湯品養好子宮

66歲陳美鳳狀態好驚人！不只與時光逆行，根本時空旅人了！！



第33屆金曲獎上月圓滿落幕，除了得獎名單備受關注，星光紅毯女星爭艷也充滿看點！受邀擔任頒獎人，有「台灣最美歐巴桑」稱呼的陳美鳳，是今年紅毯壓軸，1/7才剛過完66歲生日的她，身穿一襲黑色亮片高訂禮服，邊走邊脫，展現超～深V傲人飽滿美胸，火辣程度連主持人黃宣都直呼：「我的汗都已經流成一條愛河了」，網友更驚呼：「66歲長這樣太扯」「這不只與時光逆行，根本時空旅人了！」

到底美鳳姐是如何維持緊緻好身材？這次妞編輯特別整理她曾分享過的要訣，趕快筆記學起來！（見過本人真的狀態超、級、好！）

５招陳美鳳維持體態的要訣，快跟著做！！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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陳美鳳身材緊實秘訣

1. 對飲食要挑剔

想要維持好身材，飲食絕對扮演最重要的關鍵，但可不是叫你少吃餓肚子！陳美鳳分享因為曾有過食物過敏的經歷，因此對吃的特別講究，偏愛清淡的料理方式，且以原型食物為主，她認為如果選擇新鮮的食材，即使是簡單的料理方式也會很好吃，這就是天然食物的美好。平常幾乎不碰加工食品，像是魚丸、魚餃類，晚餐則會少吃澱粉，以蔬食為主。她也提醒，很多女生為了減肥就不吃，但這樣不對，吃得營養均衡才重要，只要吃對東西，維持身材根本不需要捱餓！

2. 多吃薑料理

想常保年輕、維持皮膚好氣色，子宮的保養很重要！陳美鳳分享自己已堅持多年不吃冰，每天都會自己煲湯當早餐喝，不管煮什麼料理，都習慣加薑片，能幫助氣血循環，如果隔天要去劇組工作，前一晚會先準備好薑片，隔天放到保溫壺泡水喝。

3. 蘋果要帶皮吃

已經戒掉甜食很多年的陳美鳳，可能一年才會破戒一次喝可樂，為的是要配披薩一起吃！（笑）她也分享她的早餐菜單，每天在喝湯前會先吃一顆蘋果，在家先將蘋果「橫向」切片，帶著到車上吃，她特別提醒，一定要連皮一起吃，這樣才能攝取到營養素。吃完蘋果後，再來喝煲湯，平常包包內也會隨身準備蕃薯、菱角、石榴當小點心吃。

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4. 練瑜伽拉筋

維持多年做瑜珈習慣的陳美鳳，她認為運動真的很重要，像她這年紀的人，倒不需要追求一定要做重訓，瑜珈可以拉拉筋、柔軟筋骨，平常除了找老師上課外，在家也可以自己做。如果知道今晚或是明天要吃大餐，那運動量就會再增加。

5. 少穿寬鬆衣物

零贅肉又有前凸後翹好身材的陳美鳳，她透露自己從年輕時就有穿塑身衣的習慣，加上運動、飲食控管，長年維持在漂亮的體態。她認為有了好看的體態，穿衣服就不怕會受年齡限制，像是她私底下就很愛穿T恤、牛仔褲，還有一點很重要，盡量不要太常穿鬆垮的衣物，會不小心就太放縱。

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