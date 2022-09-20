瘦身減肥｜日醫破解3大減肥迷思　澱粉不能戒、喝冰水更消脂？

減肥是許多女生最苦惱的課題，想要瘦身成功且瘦得健康，不只得掌握運動規律，更得調整飲食，但說的容易做的難，實際上想要有效率養出窈窕體態，正確的「減肥觀念」可得先釐清！



近日日本節目《林修のレッスン！今でしょ - テレビ朝日》便邀請了著名醫生為大眾破解「減肥迷思」，不過令人意外的是，過往認為最容易胖的碳水化合物、半熟蛋與冷開水竟都是醫生眼中的隱藏版瘦身寶藏！到底怎麼回事，快一起來看看吧～

破解3大減肥迷思，修正瘦身觀念，再見無效減脂！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 不吃碳水化合物更容易胖！

許多人為了減肥、減脂會從飲食方面下手，而「戒糖、戒澱粉」則是多數新手減重入門時的簡易辦法！但過往我們認為總是富含高熱量的碳水化合物，事實上對於瘦身男女來說不一定是壞東西！醫生分享，減重期間若是完全戒斷碳水化合物，體內就沒有足夠的醣分可以供給身體燃燒，而身體就會轉而去藉由燃燒蛋白質來產生能量，蛋白質無法有效累積，肌肉量下降，體脂比例與體態自然就不容易達到最佳狀態，進而導致體態浮腫、少吃依舊容易胖的狀況！建議碳水化合物與蛋白質要拿捏均衡，三餐平均分配，並以運動來消耗多餘的熱量會更加有感。

2. 喝冰水可以促進新陳代謝

第二個令人驚訝的觀點，還有喝冰水！冰冷的飲品對於女性來說不僅是子宮殺手，長期喝冰冷飲品也容易使小腹變大、肚子瘦不下來的狀況～但醫生卻表示：喝冰水更能有效燃燒體脂肪！原因在於，喝冰水時，身體為了讓體內立即升溫，產生熱能的過程會加速新陳代謝的運作，並且消耗更多的熱量，甚至國內也有實驗證實，喝500ml3°C冰水，確實可以提升4.5%新陳代謝，並且維持長達60分鐘呢！不過，在飲用上也建議適量，且依體質去調整，更能在瘦身與健康間取得平衡。

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3. 飯前一顆半熟蛋能抑制食慾

「雞蛋瘦身餐」是許多日本女生瘦身時的簡要菜單，只是妳不知道的是，除了水煮蛋熱量低是瘦身美食之外，半熟蛋也是隱藏版的減重好物！醫生提到，雞蛋內富含豐富的卵磷脂，鈣，磷，鐵，維生素A，D和B，其中半熟蛋卵磷脂的含量更為豐富，且吸收快，卵磷脂不僅能預防膽固醇的囤積，藉由半熟蛋在餐前攝取，還能刺激食慾，達到抑制胃口的效果！當然了，每種食物攝取量過與不及都不好，在執行前一定要留意飲食的均衡搭配，並拿捏好分寸喔！

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