35歲楊冪最新內衣廣告曬川字肌　靠4招美白肌膚、體重維持45kg

【楊冪｜保養】現年35歲的內地女星楊冪，近日為內衣品牌Victoria Secret拍攝廣告。楊冪在影片中穿上無縫內衣，雖有白色恤衫外套遮掩，但仍無阻她展示好身材，罕有露出川字肌，讓不少網民感到驚嘆。其實，楊冪早年曾在直播時，透露自己體重一直維持45公斤，最高峰也不過是多胖4公斤，可見出她在保養和減肥方面，花了不少苦功。以下她的4個肌膚及身材保養法，為她打造出腹肌及雪白的長腿。



【楊冪｜保養】楊冪日前為內衣品牌拍攝廣告。（VictoriasSecret微博）

【楊冪｜保養】楊冪展現出川字肌。（楊冪微博）

楊冪保養減肥法一：早餐食燕麥＋乳酪



減肥的首要，便是要抵住美食誘惑。不少重口味食物都含大量油、鹽和糖分，容易引致肥胖和水腫。因此楊冪養成吃清淡食物的習慣，曾表示自己不喜重口味食物，早餐一般選擇燕麥和乳酪，不僅含豐富纖維，有效淨腸排毒，而且卡路里相較不高，同時易有飽腹感，能夠有效減肥。

【楊冪｜保養】楊冪非常注重雙腿保養。（楊冪微博）

楊冪保養減肥法二：中藥浸腳塑造美腿



除了結實川字肌，楊冪以往經常展示長腿，令人看得羨慕。她亦會重點保養雙腳，曾在受訪時透露自己愛浸腳，會買不同的中藥劑來泡浸。由於浸腳可加快腿部血液循環，將多餘水分帶走，因此長期堅持這習慣，便能夠改善下半身水腫問題，塑造出纖長美腿。此外，楊冪曾在節目《真正男子漢2》中，會於塗面霜後，將剩餘的份量抹到腿部和膝蓋，滋潤肌膚之餘，也能去除角質，以保持雙腿白皙。

【楊冪｜保養】楊冪有超美的身形曲線。（楊冪微博）

楊冪保養減肥法三：腿部拉筋動作



若然出席活動常穿著高跟鞋，易使小腿肌變粗壯，而受地心吸力影響，多餘水分亦易積聚於雙腿，形成浮腫。重視雙腿保養的楊冪，據聞會透過「快走」維持身材，她亦會做伸展腿部的瑜伽動作，塑造更好看的腿形。楊冪曾公開腿部拉筋動作，會在平躺後舉起雙腿，再左右交叉動作，然後重複動作。她亦會趴在地下，利用腹部和臀部力量，抬起腿部，左右各做20下。

【楊冪｜保養】楊冪表示不時都會喝水。（楊冪微博）

楊冪保養減肥法四：每天喝2公升水



楊冪在節目《真正男子漢2》中，展示愛塗補濕面霜的習慣。她亦貴精不貴多，曾言自己的護膚時間只有30分鐘，護膚品亦會根據不同季節轉換。而其真正養膚的秘訣，其實是每天喝約2公升的水，她在節目中公開隨身物，展示出多個水壺，並表示自己不時都需喝水。由於喝水可促進新陳代謝，幫助清走代謝物，不僅有效改善膚質，而且幫助減肥。

【楊冪保養Q&A】