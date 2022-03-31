生眼挑針恐怕是眼睫毛有蟎蟲寄生！醫生：稀釋茶樹精油可清潔醫治

每逢季節交替，許多人眼睛癢種、異物多，總會歸因於過敏或空污，但其實有可能是睫毛根部有蟎蟲寄生，造成眼瞼發炎及角質化。若未及時治療，可能引起毛囊腫大發炎，要是侵犯到分泌油脂的麥粒線體，造成阻塞、萎縮，則可能變成永久性乾眼症。



台北慈濟醫院眼科部副主任沈姵妤說，蟎蟲是寄生蟲的一種，常寄生於睫毛毛囊內。外國研究發現，年長者因為生活習慣、老化、免疫力下降，約有近8成的眼睛藏有蟎蟲，治療前的症狀以分泌物多、癢、異物感為多，也有部分患者無明顯症狀；孩童則是易因免疫力差、過敏眼睛癢而伸手揉眼睛，進而造成感染。

蟎蟲嗜吃表皮細胞及皮膚油脂，若屬於以下族群，眼瞼也容易成為蟎蟲的溫床：

●免疫力低下

●油性膚質

●有酒槽鼻、玫瑰疹的民眾

有感於許多門診患者受蟎蟲所苦，台北慈濟醫院眼科部研究團隊自2018年開始投入研究，發現以茶樹精油治療可以顯著降低人體蟎蟲的數量，並改善眼瞼緣炎（Blepharitis）的病症。

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針對罹患眼瞼緣炎的患者，每隻眼睛隨機選拔三根睫毛進行檢驗，同時計算寄生的蟲體數量，再以眼瞼清潔棉片清潔，塗抹50%稀釋後的茶樹精油，接著衛教病人返家後以相同方式，改以5%茶樹精油清潔做居家治療。

蟎蟲治療需持續至少1個月，過程中每兩個禮拜要返院檢查，同時再次塗抹50%的茶樹精油。沈姵妤解釋：「從蟲卵到孵化成幼蟲需要60小時，蟲體成長則約1到2週，因此治療目標是降低平均蟲數，只要蟲數降低，蟎蟲無法繁殖，症狀就會改善，既有的蟲也會隨著時間自然老化死亡。」

沈姵妤說，防範蟎蟲寄生的首要任務是清潔，提醒民眾勤洗手，也要定期換洗床單、枕頭套、毛巾等可能接觸眼部的衣物。

女性若有接睫毛、化眼妝習慣，更要注意清潔，使用眼部化妝品，最好3個月更換一次；平時逛藥妝店時，避免試用開架式眼妝，才能降低感染風險。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】