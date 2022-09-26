前S.H.E Ella 5大瘦身美髮秘訣　五穀飯取代白飯、帶浴帽打邊爐？

每次登場總是能立馬讓現場氣氛變活躍，今年41歲的Ella 陳嘉樺，不管是體態、肌膚狀況越來越有女神範兒，妞編輯近距離採訪她，真的是忍不住直盯著看。



這次以頭髮用品代言人身份現身活動，不藏私的要來和妞妞們分享私下如何養護頭髮，以及維持好體態的秘訣。

前S.H.E成員 Ella 的6個保養秘訣，一探已踏4字頭亦為人母的她怎樣維持少女狀態吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 依據髮肌狀況挑選洗頭水

擁有一頭柔順亮麗秀髮的Ella，她透露自己私底下非常認真的在養護髮肌，曾因為用到不合適的洗頭水過度清潔，加上睡眠不足、飲食等原因，有陣子頭皮非常泛紅甚至還長痘痘，當時還被髮型師特別提醒。現在她會依據當下的髮肌狀況挑選合適的洗頭用品，像是她因工作需求經常要染燙，現在最常使用的就是ELASTINE亮澤護色款，而工作要經常造型頭髮容易斷裂，就會搭配滋養防斷款交替使用。

2. 清潔要著重在頭皮

笑說自己在浴室常常都要待很久，光是洗頭就會洗個兩到三次，第一次把頭皮的髒污、髮膠先處理，第二次著重在頭皮的按摩，第三次則是會搭配護髮，也因為這麼麻煩，所以她不會天天洗頭（笑）如果沒工作，可能就兩三天才洗一次，除了用指腹來按摩頭皮外，還會搭配一個頭皮的按摩工具，上面有矽膠按摩頭，除了頭皮外，也會同步按摩身體。

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3. 順吹髮絲且要吹乾

很多長髮的妞妞一定有這種經驗，洗完頭吹乾後，頭髮變得好毛躁！Ella表示想要讓頭髮柔順，「吹整」這個環節一定要很重視，洗完頭後她會先用毛巾把水分先壓乾，再抹上護髮油，接著吹頭皮，吹頭髮時一定要「順吹」，這樣毛麟片才能合起來，避免胡亂吹整，頭髮就會變得很毛躁。

4. 戴浴帽吃火鍋防沾味

天氣越來越熱，女生最擔心的就是頭皮出汗有異味，Ella推薦可以選擇控油淨化功效的洗頭水，如果像是去吃火鍋，頭髮容易沾染味道，她笑說「戴浴帽」最有效隔離味道！她和兩個姊妹（Hebe & Selina）真的就有戴著浴帽吃火鍋的經驗，不過因為他們都會在包廂用餐，能看到這模樣的人應該只有工作人員（大笑）。

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5. 規律運動加放鬆

這次近距離再見到Ella，整個人氣色超級好！她透露現在一到五每天都有安排一小時的運動課，重訓、Zoomba穿插上課，讓自己可以維持身材的緊實，體力跟狀態也會跟著變好，這些都是要融入日常生活，而不是靠抱佛腳能獲得的，非常推薦大家要運動。除了運動外，她還提醒放鬆也很重要，每天睡前，或是早上起床後她都會使用按摩球滾動身體緊繃的肌肉，特別像是屁股兩側比較緊的地方，不管有沒有運動習慣的人，她都建議要好好放鬆身體！

6. 均衡飲食澱粉也要吃

身為女明星，維持身材一直都是努力的目標，Ella表示為了去年的艾拉秀，當時飲食方式其實滿變態的，都只吃雞胸肉、沙律，澱粉完全不碰，那陣子都覺得自己身體很冷，連媽媽都不捨的問她怎麼瘦到臉都凹了。現在的她選擇用健康的方式來控管體態，那就是都正常吃，澱粉、蛋白質、蔬菜都要均衡攝取，碳水化合物就選擇像是五穀飯，同事都會幫忙準備健康餐盒，她深刻體會到，有吃澱粉才會有力氣，精神狀態也會比較好。

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