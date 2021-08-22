保濕｜韓國大熱「3日濕敷法」教學　 3步養出白滑雞蛋肌防細紋

保濕護膚｜潔臉後拍上化妝水、搽上保濕精華和面霜仍覺得皮膚繃緊？肌膚很快回復乾澀？韓國大熱保濕皮膚的「三日濕敷法」，風靡不少韓妹，聲稱可以此養出白晢水潤的雞蛋肌，值得一試？



保濕是護理重要一步，皮膚容易缺水、泛紅或因水油分泌失衡而長出閉口粉刺、暗粒等。急救皮膚，為皮膚基底補充足夠的水分，有沒有速成方法？

韓國女生恩真早前便在YouTube拍片，公開利用「三日濕敷法」來為皮膚補水。(恩真Blaga@YouTube截圖）

韓國女生膚質出名如雞蛋般滑嫩，韓國YouTuber恩真（Blaga）拍片分享急救水潤肌方法，聲稱以「三日濕敷法」，一星期膚況可變穩定，長出閉口粉刺、暗瘡的機會減少，皮膚看起來水潤富彈性。

她提到的「三日濕敷法」，在韓國大熱。韓國美女皮膚科醫生李藝恩（Dr.meili）也在小紅書提到，實測此方法可避免皮膚水油失衡，抑制乾紋，令膚質看來光澤飽滿。

「三日濕敷法」護膚步驟簡單，只需化妝棉、保濕類產品來間歇濕敷全臉10分鍾，不過重點濕敷時，化妝棉需要完全浸濕透，使用的保濕產品也不要挑選有功能性的，如美白或潔淨等，避免加重皮膚的負擔。

按圖詳細看三日濕敷法步驟：

▼▼▼「三日濕敷法」效果可媲美每日敷面膜？保濕護膚前最重要切還是這1步？▼▼▼

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第一步：洗淨潔面後，用代妝棉沾上代妝水輕抹皮膚表面，然後用完全浸濕的化妝棉濕敷全臉，約五分鐘

第二步：將保濕乳霜或乳液抹在化妝棉上，靜待10分鐘

第三步：將沾有保濕乳霜或乳液的那一面反轉來濕敷，10分鐘後，撕下化妝棉，再薄塗一層保濕產品達至鎖水效果

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資料來源：恩真@YouTube