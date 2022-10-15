自創懶人瘦身餐單、只戒1類食物　趙岱新靠4招從60kg勁減11kg

【減肥方法】即使食量跟之前差不多，體重還是無情地上升？這或與飲食習慣有關。台灣被喻為「主播界林依晨」的趙岱新，日前與男歌手周興哲修成正果，得到不少網民送上祝福。除了豐富主持經驗，她的窈窕身材亦引起不少人關注，助其穿搭顯得時尚。她曾在訪問中指出，原來也有歷微胖時期，體重更高達60公斤。但經改變飲食習慣後，並靠4個減肥法，她成功在2年內減掉11公斤，大家不妨參考一下。



【減肥】被喻為「主播界林依晨」的趙岱新日前與男歌手周興哲修成正果。(IG@ericchou0622)

【減肥】趙岱新稱體重曾達60公斤，並在兩年內減11公斤。（IG@daciexchao）

減肥法一：全麥飲食法



趙岱新發現自己致胖原因，或因愛吃朱古力及零食。由於不少甜品都含精緻澱粉，故她決定減少攝取，盡量改吃以全麥製成的食物。若在沒辦法情況下，她也會選精緻澱粉，但會放到早上吃。麥包無論在纖維、礦物及蛋白質方面，都較一般白麵包豐富，故也較健康。據期刊《The American Journal of Clinical Nutrition》於2008年發表的研究顯示，進食全穀物食物較避免殼物食物的人，有較大的腹部脂助減幅，由此證明以全麥替代精緻澱粉，或能更快助減肥。

【減肥】趙岱新減肥時會戒精緻澱粉。（IG@daciexchao）

減肥法二：懶人瘦身餐單



不只減精緻澱粉，趙岱新還自行鑽研出一套減肥餐單，助更快減掉磅數。她表示，自己會在早上吃蕃薯或薏仁湯，下午則吃雞蛋及白烚雞肉，並搭少量胡麻醬、蔬菜和菇類，以均衡營養。而到了晚餐，她的食量相對減少，會吃無糖燕麥乳酪及水果，若肚餓的話，便會以奇異果或番石榴充飢。

【減肥】趙岱新靠消腫水祛水腫。(IG@daciexchao)

減肥法三：消腫水



相較飲黑咖啡消水腫，趙岱新在上鏡前，傾向喝薏仁水或紅豆水，認為功效會較佳。兩款消腫水皆助排走體內水分，從而促進血液循環，以改善面部及下半身浮腫問題，同時也有美白和養顏功效，是女生們的保養恩物。

【減肥】趙岱新愛做平板支撐塑曲線。(IG@daciexchao)

減肥法四：平板支撐



不少女生會透過運動瘦身，喜歡獨自看影片練習，但這樣或會做錯姿勢，甚至受傷。趙岱新指出，自從經專業老師指導後，發現很多健身動作都做錯，有時還會越練越胖。因此她每次運動時，都會注意姿勢，並稱近期最愛是做平板支撐（Plank），認為可以同時訓練全身及腹部核心肌群，以助瘦身及塑身。

為免降低功效，在進行平板支撐時，需要留意頭部位置，不能過度抬頭或低頭，以減少壓迫脊椎。當進行一段時間，很易因累而讓後腰塌陷，此時會使腰部承重過大，或致腰部勞損，因此需要小心注意。此外，若在進行時拱起背部，亦會將支撐點集中在肩頸位置，造成壓力。