鄭家純10年抽脂3次成就修長美腿　雞扒妹血淚史：入針幾百次

在現今的社會風氣下，女生們都對瘦有一定的追求，認為瘦就是美。台灣性感女星鄭家純（雞扒妹）出道時就不時被外界批評腳粗的問題，日前，雞扒妹就公開了8年前後對比的照片，大腿足足瘦了8吋，雙腿變得又幼又修長，但她就揭開了美麗背後的殘酷血淚真相，直言要靠多次抽脂才能達到現在的成果：「要靠後天努力去解決先天條件，很辛苦且傷財。」



鄭家純表示，出道多年來，不時都有網民對她提出質疑：「鄭家純的腿算粗嗎？」「為什麼鄭家純不露腿？」對她的身材指指點點。日前，她就於社交平台分享了自己於2014、2017、2019、2022年所拍的照片，雙腿由8年前的又粗又短，變成現時肉眼可見的修長，她更直言這是「符合世俗審美的雙腿」。

鄭家純雙腿由8年前的又粗又短，變成現時肉眼可見的修長。（FB@鄭家純）

這是我工作上敬業的一部份，和身材焦慮無關，沒有因為小腿圍從34公分變成31公分就比較開心。 鄭家純（雞扒妹）

鄭家純透露自己高中時比現在胖10公斤，體重大約55公斤至56公斤，雙腿間不但粗得沒有大腿縫，就連膝蓋四周都很有肉。為了投入追求「瘦就是美」的娛樂圈，她出於對藝人工作的敬業，在10年間為腿部進行過3次抽脂手術：小腿肌肉打肉毒桿菌、膝蓋骨頭的左右邊、腳踝打消脂針，這幾年來打過幾百次針，才令大腿圍減去4吋。

鄭家純10年間為腿部進行過3次抽脂手術（FB@鄭家純）

這幾年來入針幾百次，才有現在的腿。 鄭家純（雞扒妹）

除了在醫美療程中忍耐疼痛，更要靠運動及控制飲食來減肥，才勉強達到符合世俗審美的標準，瘦腿的過程有血有淚。鄭家純又向想瘦腿的女生勸告：「若身高不高又肉肉的妳，目前狀態是最左，想變成最右，過來人只能說，要靠後天努力去解決先天條件，很辛苦且傷財，我比諮詢師誠實，可以告訴妳們，改變是無法一次到位的。」

每個人追求美麗都沒有對錯之分，若在想清楚抽脂瘦腿的風險與代價後，仍希望去做的話便開下世俗眼光，為了自己而做，為自己帶來發自內心的快樂才是最重要的。