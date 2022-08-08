懶人運動｜減走蘿蔔腿、大象腿　每日10分鐘輕鬆擁有完美腿部線條

小腿粗真的遮不住呀！「沒有小腿肚」可以說是女生最大的夢想之一。



今天就要來教大家兩組韓國健身教練的動作，每天只要花十分鐘就能擁有完美的腿部線條。

每天2組共10分鐘的腿部動作，消除小腿腳瓜、粗壯大象腿~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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十分鐘消除粗壯小腿

1. 向下伸展腿後筋

2. 起來的同時保持膝蓋微彎，並踮起腳尖

3. 上半身向前微傾，記得腰板要打直！

4. 在踮腳尖的狀態下向下蹲，要蹲到屁股碰到腳跟的程度喔！

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第二個動作則是專攻大腿外側的贅肉

1. 身體向側面跪下後，膝蓋轉向正前方

2. 腿舉至與臀部呈水平線

3. 向後勾時用手抓住腳踝後再往前踢，這個動作左右腳要各做20次喔！

那今天的運動時間就到此為止啦~下次見囉......

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：再粗的爆肌小腿也有救！跟著韓國教練這樣練每天十分鐘消除小腿肚】