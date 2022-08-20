職場妝容｜OL無害仙氣妝容5大化妝技巧　底妝透薄眉毛細淡最討喜

剛出社會的新鮮人們都化著什麼樣的妝容呢？會不會擔心自己妝感太厚重，顯得自己高冷難相處？



其實職場最適合的就是妝感乾淨又自然的妝容，跟著編輯的腳步，一起輕鬆打造完美的職場妝容吧！

職場初哥必學！仙氣妝容5大技巧及化妝品好物推介。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 底妝清透、做好遮瑕

職場底妝最大的死穴就是厚底浮粉，底妝的重點要挑選不厚重的底妝，只要輕拍就能遮瑕的柔焦妝感，這種肌膚自然散發光澤亮度，就像與生俱來的好肌底！

編輯幫大家整理出在各大論壇及網路評論讚譽有佳的專櫃粉底液，Giorgio Armani Power Fabric+ 升級版零瑕持久粉底液 與 Estée Lauder Double Wear 持久防曬粉底。兩者主打的皆為妝感持妝效果、柔焦輕薄妝感，尤以遮瑕效果與呈現奶油肌光澤妝感最受喜愛，被不少網友譽為「人生命定粉底」！

2. 細緻淡顏系眉毛＋柔和眼妝

眉形算是五官之首，乾淨妝感的眉毛建議可挑選比髮色在淡一色階的顏色，讓眉頭保持乾淨自然、眉尾用眉粉雕塑形狀即可，整體視覺上就會呈現柔和的霧面溫柔感；另外，眼妝部分職場人們要特別注意，只要用簡單大地色系描繪眼睛輪廓、眼窩部分可以微微用珠光打亮來強調亮麗感，不要失手把眼影抹太厚重。

編輯不藏私分享眼妝法寶，KATE 眉粉的好用程度幾乎是每位小資女人手必備吧！眉粉質地細緻、刷具的雙頭設計也很好勾勒；Solone 九色眼影盤，堪稱完全零廢色，每個顏色都好駕馭，珠光粉質服貼不亂飛粉，光是這盤就可以畫出不同眼妝妝感，CP值很高！

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3. 平拉式下眼線＋根根分明睫毛

用深棕色眼線畫出平拉式下眼線，避免用黑色與上揚式眼線畫法顯得妝容太過俐落；再搭配根根分明的睫毛，讓整體眼妝更加有神，簡單分享刷睫毛小技巧給職場人們，想避免曱甴腳睫毛出現，建議在睫毛夾夾出捲翹度後，用Z字型從睫毛根部往上擦，再搭配睫毛梳將毛流梳順，讓整體妝感看起來更乾淨俐落！

在悶熱太陽下，眼妝最容易遇到眼下黑一圈、睫毛結塊情況，編輯推薦 1028、KISSME 品牌，眼線質地滑順不會卡紋結塊，只要描繪出形狀，眼妝就更立體；睫毛膏部分也都是專為亞洲人設計的弧度刷頭，來回重複塗抹也不會沾染眼皮，反而讓睫毛更纖長濃密！

4. 臥蠶明顯、珠光感打亮

職場溫柔無害妝感，臥蠶絕對是扮演神助攻角色之一！就算是眼睛不大的妹子，只要臥蠶明顯就能讓妝感變得更楚楚動人～用珠光提亮臥蠶的時候，只要塗抹在眼頭到眼中央就好，整條塗抹眼妝會顯得浮誇唷～

編輯在挑選臥蠶彩妝品上，最注重保濕成分、光澤閃耀程度，k-palette 與 CANMAKE 皆有著足夠的保濕成分、不會造成眼周不適感，擦起來非常自然且閃耀著珍珠光的立體感，正是職場無害妝容最注重的自然無辜感啊！

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5. 水潤嘟嘟唇

職場上最忌諱擦大紅色的唇膏，想營造仙氣逼人又不會太過強勢的唇妝，強力建議選水潤型的唇膏！嘴唇潤澤妝感會讓整體有微微豐唇效果，上妝方式先用淺色系作打底，後續再用深一點色號用手指從唇峰暈染開來，這種欠親的嘟嘟唇，不僅溫柔無害、男生們看到一定無法抗拒。

質地水潤唇膏上唇後的光澤感讓人愛不釋手，編輯也私藏了好幾支水潤型唇膏呢！專櫃 YSL #151太妃牛奶可說是溫柔氣質小女人必備款、開架 Opera #05的暖調裸色人人都好駕馭！

以上「5個職場仙氣妝容」步驟分享，希望能讓化妝的新手們學會職場化妝術，讓自己變漂亮同時也能快速進入工作模式！

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