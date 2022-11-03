嘴唇爆拆｜日專家親授買潤唇膏4大重點　揀錯包裝保濕功效減半？

這幾天的冷空氣，讓人意識到秋冬真的來了！而忽冷忽熱的天氣轉變，不只鼻水讓人無法控制，肌膚、雙唇的乾澀狀況更是急著找上門！



針對雙唇的缺水、暗沉問題，想必多數人都清楚，「潤唇膏」是唯一救贖，但潤唇膏到底該怎麼挑選？哪一款又真正適合妳？

日本樂敦製藥研發部專家便為女孩們破解，潤唇膏挑選上的4個小重點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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乾燥需求瞄準這些成分

缺水、乾燥、唇瓣龜裂，種種狀況題皆是因為雙唇肌膚缺水而導致，除了日常的水分補充要足夠之外，潤唇膏的選擇更得精準！市面上的潤唇膏多以精油、植物油脂成分製成，而專家也分享，若要達到最高效的潤澤、保濕效果，建議瞄準以荷荷巴油為基底，同時富含天然保濕因子、維他命類成分的品項，在補水、嫩唇效果上會更給力喔！

敏感問題「抑菌」很重要

口罩儼然成為現代人的日常習慣之一，而當口罩帶來的濕氣、悶膩感受，加上換季時不穩定的膚況變化，嘴唇脫皮、發言、乾裂產生傷口等敏感狀況更是最棘手的問題！針對敏弱、已受傷的雙唇，專家建議，潤唇膏的挑選上除了瞄準溫和、低敏配方，且避免涼感屬性，更要注意產品是否有「抑菌、消炎」效果，才能有效依照問題對症下藥。

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不同容器怎麼選？

市面上的護唇產品百百種，軟管、棒狀、罐裝型式各有優缺，在挑選上又藏有甚麼準則呢？專家提到，依照不同的潤唇膏體質地與屬性，在製作上便會搭配不一樣的容器盛裝。像是棒狀潤唇膏，膏體較硬、妝感也較輕薄，適合外出補妝攜帶、妝前打底使用；而軟管狀潤唇膏，質地相對比較濕潤、黏稠、包覆度高，較適合用於夜間、日常加強厚敷、修護使用；罐裝潤唇膏由於必須使用手指輔助，則推薦給有按摩需求、夜間保養時使用也更加衛生。

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潤唇膏有使用期限嗎？

最後一點，也是大多數人會忽略的就是使用期限！潤唇膏開封後到底可以用多久呢？專家強調潤唇膏由於成分較單純，建議開封後半年內使用完，每次使用後也一定要用衛生紙稍微沾附調表層的口水與皮屑，才不會引發變質、細菌孳生等衛生疑慮。

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