皮秒激光去斑｜醫生解答4大常見問題　激光與PICO效果、術後保養

現在市面上人氣最高、最紅的雷射醫美項目，非「皮秒激光」莫屬，打完肌膚淨透亮，修復期也非常短，成為現代女生肌膚保養快速便捷的選擇。



這次台灣皮膚科醫生張瑋庭就針對皮秒激光常見的問題，提供專業知識與解答，讓對皮秒激光有興趣的朋友，能夠更進一步了解什麼是皮秒激光。

4個皮秒激光常見的問題，皮膚科醫生來解答！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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皮秒激光是什麼？跟傳統激光有什麼不一樣？

先來了解一下所謂的「皮秒激光」，張瑋庭醫生解釋：「皮秒跟傳統激光的不同，主要是它釋放能量的時間非常短暫，後續可以引發『光震波效應』，在處理斑點、色素、紋身都有更大的進步，而傳統激光在皮膚裡作用時間比較長，較容易出現反黑情況。」

為什麼皮秒激光比較貴？

皮秒激光也是目前在雷射治療裡價格稍微高一點的項目，因為屬於比較新的技術，使用的儀器也有好幾種，成本也會有些差異，張瑋庭醫生表示：「還有一種叫『透鏡模式』，如果使用到透鏡模式，就會有耗材成本，相較於傳統激光費用就會稍微高一點。」

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皮秒激光一年要打幾次？

張瑋庭醫生建議施打皮秒激光，會先針對需要解決的問題來做評估與安排，例如比較淺層的斑點：曬斑、雀斑，一般施打2-3次就會有不錯的效果，但如果是肝斑、紋身，甚至毛孔凹洞或細紋想做改善，需要的雷射次數就會需要到5-6次以上。

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皮秒激光的術後照顧

由於皮秒激光作用時間短，反黑機率低，所以術後保養也非常簡單！張瑋庭醫生表示只要做好「保濕、防曬」，等表皮結痂或肌膚表面暗沉在3-5天退掉後，後續就可以做一些比較單純的美白療程，一週後也可以開始使用一些如左旋C、半胱胺酸等美白成分保養品，若療程後照顧妥善，皮膚膠原蛋白增生，反而會變得比較厚、比較健康。

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