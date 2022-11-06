內地女生捱夜致病險休學　挑戰286天10點瞓膚質回春、蘋果肌提升

【睡眠捱夜｜護膚】現代大部分人習慣捱夜，無論工作或睡前娛樂都有一大堆，若想在一天24小時內盡做所有事，得要放棄休息時間。雖年輕時不覺問題，但隨年紀增長，問題便會盡現。有內地女碩士生因經常捱夜，最終熬出病來，險些要休學。因此，她決心改掉陋習，挑戰連續286天不捱夜，結果膚質大逆轉，整體光滑彈性，看來回復年輕。



【睡眠捱夜｜護膚】內地女生挑戰連續286天不捱夜，結果膚質大逆轉。(五年熬夜戶微博)

【睡眠捱夜｜護膚】該女生的膚質變得明亮，蘋果肌也明顯提升。(五年熬夜戶微博)

要嘗試早睡，筆者曾試多次，結果兩三天後便打回原形，繼續晚睡早起的習慣。該內地女生原也是位夜貓子，於大學時期只顧讀書和玩樂，忽略休息時間，結果在修讀碩士時，累積的疲累終於爆發，因身體免疫力下降，而大病一場。她其後得到醫生建議，決心改變自己的生活作息習慣，每天晚上10點都會準時睡覺，然後早上6點半起床。

該碩士生堅持這計劃286日，期間每月或有一兩次，會因學業推遲半至1小時後才睡，但基本上都是很早入睡。她的膚質因而大變，色澤看來明亮光澤，沒過往的暗啞感，且眼袋和法令紋也有減淡，肌膚有著彈性，蘋果肌相對提升不少，使整體看來更年輕漂亮。不僅膚況，她亦指平日做事更有活力，這樣可提高做事效率。

【睡眠捱夜／護膚】從今日起早點睡吧！(劇照)

雖平日有著多樣繁忙工作，至晚上才有放鬆空間靜下來，讓自己透過玩手機或煲劇調劑心情，但若不好好管理睡眠時間，令翌日精神不佳，工作效率減慢，晚上再靠娛樂舒壓，到頭來只會一直循環，或會因而傷害到自己身體。因此，不妨從今日起訂立每日的睡眠時間，讓自己變得更好，同時膚質也會轉好，到時便不用再靠用太多護膚品，金錢也省一截，一舉兩得！

資料來源：五年熬夜戶微博