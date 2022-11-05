灰甲｜台女跑步跑到驚現灰甲！台醫：指甲出現黑點這類人最常見

灰甲｜眾所周知，香港天氣潮濕又悶熱容易滋生真菌，當皮膚受到感染隨時引發灰甲問題。若果不及時處理，更會造成交叉感染其他指甲。灰甲形成的原因除了天氣或外在因素，原來穿了不當的鞋，都有機會造成灰甲的出現。

台灣有報導指，有名女生長時間穿著不合腳的鞋，久而久之發現指甲變黑，而且走路會痛，原本以為骨頭受傷，結果一檢查，才知道是因為長期鞋子不合腳，導致腳指甲瘀血發炎。到底穿錯鞋導致成灰甲成因及指甲出現各種情況時所需注意事項，一起來看看醫生的解說吧！



灰甲｜眾所周知，香港天氣潮濕又悶熱容易滋生真菌，當皮膚受到感染隨時引發灰甲問題。（余俊亮 攝）

灰甲｜穿錯鞋恐引發成灰甲

近年來都市人愈來愈重視健康及養生，加上受疫情影響未能外遊，帶動很多人每周都會持續進行適量運動，鍛練和增強體魄。台灣南投縣有一名30歲姓洪的女士，為了保持完美體態及身體健康，利用下班時間跑步健身。殊不知有天運動回家驚嚇發現，右腳食指指甲整片瘀青反黑，隔天她立馬就醫求診，經過醫生一番診斷後確認是「甲床血腫」。

灰甲｜穿錯鞋恐引發成灰甲（Youtube@林政賢皮膚科診所）

灰甲｜運動人士最易出現？

台灣南投醫院皮膚科李瑜芳醫生表示，「甲床血腫」俗稱「黑指甲」，她表示這個現象常會出現在熱愛運動、跑步、健行、打球及登山等人士身上，常見主因全因為鞋子不合腳，在運動過程中腳趾受到摩擦壓迫，而導致甲床血管破裂，從而血液淤積指甲才變成黑色。

灰甲｜運動人士最易出現？（Unsplash）

「黑指甲」形成除了運動外，指甲出現黑點的原因同樣與外傷關係密切，多數是撞傷或擠壓造成的瘀血淤積。由於腳趾處於下肢、穿著鞋襪等因素導致腳甲受壓較重，因此腳趾甲較手指甲更容易出現黑點。多見於運動量大及體重較高的人士。與創傷引起的白點一樣可以隨時指甲脫換而消失。

灰甲｜「黑指甲」形成除了運動外，指甲出現黑點的原因同樣與外傷關係密切，多數是撞傷或擠壓造成。的瘀血淤積（余俊亮 攝）

灰甲｜灰甲有其他顏色

不過李醫生表示大家又毋須過份擔心，一般甲床血液淤積無需特別理會，大概1至3個月皮膚會自行吸收血塊。或許有些人會擔心黑指甲無法再生，就算長出來都非正常。李醫師解釋，一般而言只要指甲根部沒受損，新指甲都會慢慢重生長來，服貼的長在甲床上。

林政賢皮膚科醫生在個人頻道亦親揭灰甲的成因，他表示灰甲不一定是灰色，有可能是黑色、白色、黃色、啡色，甚至綠色。（Youtube@林政賢皮膚科診所）

或許有不少人都會疑惑「黑指甲」跟灰甲有何解決？林政賢皮膚科醫生在個人頻道亦親揭灰甲的成因，他表示灰甲不一定是灰色，有可能是黑色、白色、黃色、啡色，甚至綠色，因此指甲受損或出現異常盡快就醫求診。若果不好好冶理，恐怕久而久之會受到感染引發成灰甲。

灰甲｜保持指甲健康（食療法）

食療法｜1. 桂圓紅棗茶



材料：桂圓3粒、當歸3克、枸杞3克、紅棗2粒(去核)、黃蓍3片，泡水沖服



適合人士飲用/功效：適合氣血兩虛型體質人士飲用，有益氣養血安神的作用。

氣血虛弱：甲板變薄，容易斷裂，甲床顏色淡。平素面色蒼白，容易心悸氣促、頭暈失眠、稍為活動就會出汗。可自製桂圓紅棗茶。



【指甲健康】桂圓紅棗茶（南北行 網頁）

食療法｜2. 益氣健脾湯



材料：准山30克、五指毛桃30克、牛大力20克、茯苓20克、生薑3片、紅蘿蔔1條、瘦肉半斤



做法：先將瘦肉汆水，淮山及紅蘿蔔去皮切塊，並簡單沖水洗淨所有材料，加入2.5公升水，大火煲30分鐘，轉中細火再煲 1.5小時，最後可加少量鹽調味。



適合人士飲用/功效：甲床顏色多數偏淡，指甲偶然出現白點。平素易攰、食欲不振，容易氣喘、大便不成形，手腳輕微浮腫。可自煲益氣健脾湯。



【指甲健康】益氣健脾湯（HK01）

食療法｜3.杜仲枸杞茶



材料：杜仲5克、枸杞4粒、炒決明子10克，以熱水沖泡水，加蓋燜10分鐘



適合人士飲用/功效：甲板硬脆、乾枯無光澤、甲床顏色偏淡或暗紅。平素容易眼晴乾澀、頭暈耳鳴、腰膝酸軟等。可自製杜仲枸杞茶。杜仲能夠溫補肝腎，強健筋骨；枸杞善於養肝腎陰：炒決明子能清瀉肝火。另外，杜仲、枸杞亦富含鋅元素，有助促進皮膚健康。

