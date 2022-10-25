四組簡單「睡前瑜伽」教學幫助瘦身、改善失眠！貓式伸展式可美臀

這幾天天氣越來越冷，相信不少女生都下班洗澡後都只想待在床上，不願運動，要小心身材越來越圓！不妨可以跟著這位韓國 YouTuber「요가언니 YogaUnny」來做這四組睡前瑜伽動作，不但有助減小腹、放鬆肩頸脊柱，以及舒緩白天的工作壓力，睡前拉拉筋更能讓晚上睡得更好！



睡前瑜伽1：天鵝式

天鵝式瑜伽整組動作優美（Youtube@요가언니 YogaUnny）

有小肚腩的女生可以試試天鵝式瑜伽動作（Youtube@요가언니 YogaUnny）

這組動作不但助拉伸腿部肌肉，達到腿形更修長，同時更可幫助減掉腹部多餘脂肪效果，以及放鬆盆骨附近的肌肉，幫助緩解久坐導致的坐骨神經痛。。

Step 1︰右腳彎曲放在前半身，左腳向後伸直，要記得盡量保持背部挺直及吸氣。

Step 2︰大腿儘量向外打開向地面壓，會讓你感到大腿有拉扯。

Step 3︰然後慢慢彎曲你的左膝蓋，抬起你的左小腿，並用左手去拉住左腳腳趾。



睡前瑜伽2：脊柱扭動式

這組動作有助消除背部痠痛、糾正寒背及肩膊内扣問題，很適合長時間待在辦公室的女生。

脊柱扭動式瑜伽簡單又易做（Youtube@요가언니 YogaUnny）

瑜伽新手都做到（Youtube@요가언니 YogaUnny）

Step 1︰把右腿立起放在左腿外側，保持背部挺直。

Step 2︰吸氣同時挺直部，呼氣把腹、肩和頭部向右扭動，而左手放在右腿的膝蓋上，右手則放在右臀後。然後維持20秒，另一邊同樣做法。



睡前床上瑜伽3：貓式伸展式

把身體慢慢向上呈彎曲狀，這組動作可以瘦腿和美化臀部形狀，對紓緩經痛也很有幫助，加強腹部血液循環，注意動作要配合呼吸慢慢做。

貓式伸展式好處多多（Youtube@요가언니 YogaUnny）

有經痛問題女生可以試試貓式伸展式動作（Youtube@요가언니 YogaUnny）

記得最後要放鬆休息（Youtube@요가언니 YogaUnny）

Step 1︰將手臂挺直及雙膝跪在瑜伽墊上，同時雙膝與髖關節同寬，雙手與肩同寬。

Step 2︰吸氣，把身體慢慢向上呈彎曲狀，停留5秒。

Step 3︰吐氣時向下，及雙手往前推，慢慢深呼吸，放鬆身體。



睡前床上瑜伽4：雙腿背部伸展式

這組動作可以最大化伸展小腿肌肉、大腿後方肌肉、臀部肌肉，以及脊椎兩側分布的肌肉，很適合需要長時間站企的女生，好好放鬆腿部肌肉。

雙腿背部伸展式都好簡單易做 （Youtube@요가언니 YogaUnny）

雙腿背部伸展式瑜伽動作可以拉伸到多組腿部肌肉（Youtube@요가언니 YogaUnny）

Step 1︰用雙手抓住右腳，同時左腳往內摺，呈45度角。

Step 2︰放鬆上半身往下壓，上半身向前彎緊貼腿部，要注意右腳要保持伸直，然後維持15-20秒，另一邊同樣做法。

