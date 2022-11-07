減肥｜內地女淨食「麻辣燙」勁減10g！揭成功秘訣：以這個為主食

減肥｜對於減肥瘦身女生而言，除了努力運動外，控制飲食絕對是重要一環。日前，有內地女星聲稱採用「麻辣燙減肥法」去瘦身減肥，最後憑著該減肥方法約90天減甩大約10磅，𣊬間於內地網絡瘋傳，讓許多女生紛紛仿傚。不過麻辣燙確實是難以想像是減肥神器，畢竟麻辣燙眾所周知都知道又高脂又多油，根本跟「健康」拉不上，因此《01女生》記者特意查詢了註冊營養師陳曼婷（Ariel），為大家拆解麻辣燙減肥法的成功原因及一些需要注意事項，一起來看過究竟吧！



減肥｜內地女星金靖曾在節目大爆自己透過「麻辣燙減肥法」3-4個月減甩大約11磅（抖音截圖）

內地女星金靖曾在節目大爆自己透過「麻辣燙減肥法」3-4個月減甩大約10磅。早年，金靖曾在李佳琦直播間表示自己當時體重是約114磅，明明每天進行1.5小時有氧加無氧的運動，體重不減反增，更直飆升至約126磅。

減肥｜她在選擇食材方面盡量避免高熱量的食物，以新鮮蔬菜和天然類食物為主。（抖音截圖）

她又曾表示在大學時期曾一度嘗試減重，一星期間只吃青瓜和乳酪，卻同樣是失敗告終。不過她直言自己本來體重BMI比較大，所以親測「麻辣燙減肥法」大概3-4個月減掉了約11磅，她在選擇食材方面盡量避免高熱量的食物，以新鮮蔬菜和天然類食物為主，不過她坦言這個方法並不是所有人都適合，還是要量力而行。

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

減肥｜麻辣燙有效瘦身消脂？



《01女生》就「麻辣燙」減肥問題詢問了註冊營養師陳曼婷（Ariel）的意見，營養師表示若果選擇正確的配料以及粉面，確實是可以達到瘦身效果，但由於湯底一般比較高脂肪，就未必能有效幫助減體脂。

減肥｜麻辣燙有效瘦身消脂？（Unsplash@ruthyyang）

減肥｜使用「麻辣燙減肥法」的注意事項



營養師建議配料方面盡量避免加工品，例如各種丸類、經油炸的公仔麵或者收皮等炸豆品。一般飽和脂肪含量及鈉含量都會比較高。可以選擇優質的圓形食物作為蛋白質，例如魚片、鮮蝦、雞肉，配搭比較低GI指數的澱粉質，例如薯粉、粉絲。另外，建議選擇至少150克的蔬菜類，增加纖維攝取，提高飽腹感。

減肥｜使用「麻辣燙減肥法」的注意事項（Unsplash@wylovefish0227）

減肥｜盡量避免採用「麻辣燙減肥法」的人



高血壓人士不適合使用這個減肥方法，因為麻辣燙湯底鹽份含量較高，每碗湯可高達2000毫克鈉，近乎成人一天攝取上限。由於麻辣燙底料除了使用鹽、味精、醬油外，更會使用原本已經經過鹽份醃製的辣椒、酸菜等等。