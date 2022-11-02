4減肥方法輕鬆減掉22kg！早上要空腹運動？不捱餓同樣能瘦下來

【減肥方法】提到「減肥」不少人第一時間想到的是節食，而這位韓國KOL「디디미니Mini」由70kg 減到48kg 過程中，不但每餐都吃到喜歡的美食，而且更是沒有反彈復胖。Mini 的整個減肥過程都有記錄在自己的社交平台 Instagram 上，吸引大批粉絲追蹤和學習，而她的不反彈的減肥方法主要靠以下這4種方法！



韓國KOL「디디미니Mini」以4個方法成功由70kg 減到48kg。（IG@dd.mini）

減肥方法1減掉22kg： 控制飲食 高蛋白低碳水的飲食

【減肥方法】Mini 經常分享健康食譜，製作出來的食物都是美味又營養，每餐都能吃飽不捱餓。（IG@dd.mini）

Mini 經常在個人社交平台 Instagram 上分享各種自己烹調的美食，她會利用不同的食材搭配出高蛋白、低碳水的餐單，兼顧美味和營養健康，即使在減肥期間依然能吃到美食！像是 Mini 會以雞胸肉和雞蛋為主要食材，再搭配糙米飯、蔬菜、菇類等食材，同樣能製作餡料豐富的韓式捲飯、雞蛋麵包等。今年 Mini 更推出《高蛋白低碳水化合物飲食食譜》，分享在減肥期間，依然能吃飽，又不會反彈復胖的食譜。

減肥方法2減掉22kg：控制飲食戒掉零食，以堅果類代替

【減肥方法】Mini 還會自製堅果零食，令堅果也更多變化和口味。（IG@dd.mini）

在減肥期間，最經常遇到的難題是忍不住食零食，Mini 就分享到她會吃堅果或蔬菜棒，來降低身體的飢餓感，又不會因忍住飢餓感，而令到自己正餐時過量進食。此外，可以準備一些低卡的健康零食，這樣吃完不僅不會有罪惡感，又有營養！

減肥方法3減掉22kg：空腹喝水

【減肥方法】多喝水除了增加飽腹感，更有助促進新陳代謝和血液循環。（IG@dd.mini）

多喝水也很重要，Mini 提到自己每天都會喝大概 2000ml 的水，除了喝清水，也會以氣泡水、蜂蜜水來代替，口味多點變化更容易達到目標喝水量。另外，Mini 會在早上起床時、飯前30分鐘及睡前30分鐘喝水，除了增加飽腹感，避免用餐時多吃，更有助促進新陳代謝和血液循環，增加排便！

減肥方法4減掉22kg：早上堅持空腹運動

【減肥方法】除了慢跑、健走等輕鬆運動，Mini還會進行瑜伽來保持身型。（IG@dd.mini）

Mini 除了會在早上空腹時會喝水，還會先做運動再吃早餐。在空腹的狀態下運動可以更好及快速的消耗脂肪，如果不想進行太劇烈的運動，可以選擇慢跑、健走、騎單車等，這都是很好的早上運動。雖然早起還要做運動是有點困難，但長期堅持下來不只是會瘦下來，還讓皮膚變得更透亮，所以堅持也是值得的！

【減肥方法】所有減肥方法都是要持之以恆，才會見到成效。（IG@dd.mini）

以上4個方法都是需要持之以恆，才會見到成效，雖然現在 Mini 已經成功減肥，但還是會持續以上方式保持身材！另外，她也會經常在 Instagram 上分享減肥前後對比相，也是一個很好督促自己減肥的方法！