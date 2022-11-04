減肚腩｜日本內臟脂肪減肥操爆紅　原地做5分鐘3動作2週腰圍減8cm

減肥是女生一輩子的功課，但每次都因動作太難或動作量太大很難堅持，結果就陷入了減肥的死循環（哭）如果你也正面臨這個問題，那不妨試試在日本節目爆紅的「內臟減肥操」！



不用跑不用跳就能促進身體基礎代謝，加速脂肪燃燒，堅持2星期就能看到效果。

「內臟減肥操」3個動作，找回小蠻腰！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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所謂的內臟脂肪指的是圍繞在人體器官的脂肪，主要存在於腹腔內，如肝、胰、胃、腸道等器官的周圍和內部，適當的內臟脂肪能夠給內臟起到支撐、穩定和保護的作用，但過高的內臟脂肪則會影響我們的健康。這個內臟減肥操就是可以在運動的過程中幫助刺激內臟的盆骨底肌肉，促進身體基礎代謝，有女嘉賓每天跟著做2星期後體重輕了2.4kg，腰圍也減少了8cm！

動作一：

1. 首先大腿交叉站立，雙手向前伸直，手背貼住，收緊腹部。

2. 呼氣的同時慢慢下蹲，感覺像是要坐在椅子上，雙手手心向上，手肘向後，然後邊吸氣邊恢復基本姿勢。

動作二：

1. 大腿交叉站立，左手貼近右邊大腿，右手貼近左邊大腿做交叉狀。

2. 然後慢慢抬起雙手至頭頂，手心翻轉向後。做這個動作時要集中肩胛骨保持不動三秒，然後一邊吸氣一邊手上來回到基本姿勢。

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動作三：

1. 左腳向前跨一大步，彎曲膝蓋呈90度，左手放在左腿上，右手向下伸展，身體微微往前傾。

2. 慢慢抬起右手至上方，然後手腕翻轉劃圈。要注意，劃圈時手指到腳尖要保持橫線。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】