「過勞肥」只發生在女生？年過25、工作3年屬高危 這職業最易出現

在現今社會女生們要兼顧工作和家庭，忙碌的生活為她們帶來不少壓力，因此許多女生認為這是造成肥胖原因之一！但其實在英國國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）發表的一項研究就已經證實了這種說法，研究指定在高壓環境下，新陳代謝及消化系統被影響，就會出現「過勞肥」，而同時也指出這種「過勞肥」是只針對女生！所以女生比較在意自己身材變化，不是沒有道理的！



在英國國際期刊《科學報告》發表的研究團隊，將雄性和雌性白老鼠分兩組，進行八星期實驗，分別餵飼高脂肪飼料及標準營養飼料，期間連續18天向牠們輕度施壓，像是捕食者聲音、被控制尾巴不活動等。

在研究中發現雌性白老鼠，在高壓環境下腸道菌群都產生變化，從而影響消化及代謝健康，出現「過勞肥」（photo source：Freepik）

最後研究人員抽取白老鼠糞便檢驗DNA，發現不論是餵飼高脂肪飼料，還是標準營養飼料的雌性白老鼠，在高壓環境下腸道菌群都產生變化，從而影響消化及代謝健康，出現「過勞肥」，但雄性白老鼠均沒有所影響。

年超25歲的女生很容易因睡眠不足、工作忙碌、飲食不定時等因素出現「過勞肥」（截自 《大叔的愛》）

研究團隊的人員除了透過上述研究證實「過勞肥」僅出現在女性身上外，更進行調查發現年過25歲的女生更容易因睡眠不足、工作忙碌、飲食不定時等因素出現「過勞肥」，工作超過3年以上更高危。此外，在調查中有超過20%女性的體重比剛入職時上升5公斤，而當中40歲以上的女性因需兼顧家庭、工作等，「過勞肥」狀態最明顯。

從事輪班制工作、工作時間長等職業都很容易出現職場「過勞肥」（IG@linkuen13）

除了上述提到的女生可能導致職場「過勞肥」的因素外，從事輪班制工作、工作時間長等都是會有影響，像是醫護人員、金融、工程師、傳媒、律師、廣告、設計、教師等，都是屬於高危職業。各位女生們，記得在忙碌工作中也要好好照顧自己，閒時好好放鬆一下，降低出現「過勞肥」機會！