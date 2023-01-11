護唇｜4款滋潤不黏笠潤唇膏推介　1支KO嘴唇乾裂、脫皮、唇紋問題

嘴唇肌膚與身體其他肌膚不同，因為不具有皮脂腺、汗腺，而無法於唇部形成皮脂膜來保護肌膚的水分不流失，因此一到秋冬冷風一吹便更加乾燥甚至龜裂；嘴唇狀況不佳不僅會破皮讓人感到不適，明顯的唇紋、死皮還會影響唇彩上妝效果，這麼看來嘴唇的保養無論男女是否都無法忽視呢？



今回 Dappei 要來推薦四款好用的潤唇膏，一起來呵護唇部保持水嫩吧！

4款滋潤不黏膩潤唇膏，還你水潤粉嫩唇！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. JOJOBA Lip Essence

首先要推薦的是韓國親膚品牌 Sidmool 推出的 JOJOBA Lip Essence 潤唇膏，這款護唇精華融合了高保濕的蜂王漿、荷荷芭油，睡前厚塗能有效撫平唇紋，讓雙唇保持水潤，淡淡的橘子香氣給人溫暖且舒適的感覺；軟管狀的斜面設計貼合唇面而在使用上更加順手，依個人需求輕輕一擠，每天固定使用一段時間就能發現乾紋、龜裂有明顯的改善！

2. LA ROCHE POSAY 潤唇膏

接下來要推薦的是來自法國敏感肌保養品牌「LA ROCHE POSAY」的潤唇膏，該品牌產品成份天然、不含香精，專利級的維生素添加滋養了肌膚，依不同皮膚狀態於護膚產品做調整更是它多年來熱銷，且連皮膚科醫生都推薦使用的原因。

除了經典的 B5 修復霜，該牌的護唇產品無論是「全面修復潤唇膏」或「滋潤修復潤唇膏」都很好用。前者功效較廣，能多重改善唇、鼻周乾裂，讓肌膚獲得滋潤；後者則針對唇部滋養軟化，能立即舒緩緊繃、乾裂的問題，並有效保護唇部水分不流失，搭黨們可以依自己的唇部狀態挑選適合的潤唇膏。

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3. ISOI 積雪草潤唇霜

來自韓國天然護膚品牌 isoi 的積雪草修復潤唇霜早在 2019 年就通過德國 Dermatest 的過敏測，使用上讓人更安心。這款潤唇膏的特色在於添加滋潤、修復效果極佳的積雪草配方，雖是凝膠質地卻不會給人黏膩的感受，保濕之外，針對角質護理、乾裂也很有用，在使用上除了能當晚安唇膜，隔天醒來變有效撫平細紋，若覺得唇部太乾也可於妝前使用來幫雙唇補水！擔心唇膏會黏膩的搭黨，不妨試試這款潤唇霜。

4. Lucas Papaw 木瓜霜

許多人到澳洲旅遊都會帶很多紅色條狀保養品回來，沒錯！那便是經濟實惠又多功能的木瓜霜，而元老級的木瓜霜則非 Lucas 莫屬了；木瓜霜的成分含有能消炎的木瓜萃取物、滋潤效果佳的凡士林、山梨酸鉀等，功能上從蚊蟲叮咬、護手霜、清粉刺到防止臉部脫皮、護唇都可以！因為有凡士林成分，故對於唇部十分乾燥、龜裂問題嚴重，輕油膏的質地能比大部分潤唇膏更起作用，如果你喜歡一條就能保養遍全身，千萬別錯過木瓜霜！

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Dappei 結語：

許多人嘴唇一乾就會下意識抿唇想讓嘴唇多些水分，然而當天氣乾冷，這麼做反而會讓嘴唇更乾，產生反效果，因此平時養成使用潤唇膏來保持水潤的好習慣一定不能省。如果還沒找到適合的潤唇膏，不妨試試本次推薦的四款吧！



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