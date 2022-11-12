25歲女生長期用水喉水洗隱形眼鏡盒　感染罕見眼疾兩周內致失明

隱形眼鏡可說是許多人的每天必備物，無論是近視還是因為愛美的女生都離不開它！但近日美國就有一名女生 Kyra Smith 多年以來，一直用水喉水清洗隱形眼鏡盒，導致眼睛異常變紅，短短兩周內視力由模糊到失明，經檢查發現是感染罕見眼疾「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba keratitis）。佩戴隱形眼鏡是為了方便但有機會致盲，相信嚇到了不少人，《01女生》記者特地咨詢了眼科專科醫生郭佩瑋，為大家解構這個「棘阿米巴角膜炎」以及一些需要注意事項，平日常佩戴隱形眼鏡的女生們一起來看看吧！



美國一名25歲女生Kyra Smith 有佩戴月拋式隱形眼鏡習慣，因不佳的使用習慣，患上「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba keratitis）（Photo Source：Freepik）

根據外媒報導，在美國一位25歲女生 Kyra Smith 有佩戴月拋式隱形眼鏡習慣，每天使用完都會放置在裝有專用藥水的隱形眼鏡盒中第二天再佩戴，這習慣維持了六年。但有一天，在摘除隱形眼鏡後，眼睛竟異常發紅，當時 Kyra 以為只是佩戴時間過長而已，孰料隔天早上發紅情況不但沒有改善反而更嚴重了。

Kyra 便前往尋求眼科求醫，當時醫生開了眼藥水讓她回家再觀察，但不僅沒有緩解她的發紅和疼痛，甚至加劇，並出現了怕光情況。再經過六星期檢查後，Kyra 被診斷出患上「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba keratitis），期間她由原本視力只是眼角模糊到慢慢擴散，不到兩星期視力完全消失，最終左眼失明，正等待角膜移植，盼能恢復視力。

Kyra 回想過往6年都不時用自來水清洗隱形眼鏡盒，而且她是使用可重用的月拋式隱形眼鏡，增加交叉感染的風險。（Photo Source：Freepik）

而 Kyra 回想有可能導致患上「棘阿米巴角膜炎」的原因，是她在過往6年都不時用自來水清洗隱形眼鏡盒，而且她是使用可重用的月拋式隱形眼鏡，增加交叉感染的風險。《01女生》記者亦就這個問題咨詢了眼科專科醫生郭佩瑋，稱自來水會有很多微生物和細菌，如果用自來水沖洗隱形眼鏡盒，微生物和細菌會在隱形眼鏡盒內繁殖及依附在隱形眼鏡上面。本身長期佩戴隱形眼鏡已經有可能導致角膜上面有一些微細的傷口，而細菌和微生物經過這些傷口，就有機會令到眼角膜發炎。

眼科專科醫生郭佩瑋建議使用適當的隱形眼鏡專用清潔藥水每天清潔隱形眼鏡。（圖片由郭佩瑋提供）

郭佩瑋醫生建議使用適當的隱形眼鏡專用清潔藥水每天清潔隱形眼鏡，而佩戴隱形眼鏡前最好先用生理鹽水沖洗。而隱形眼鏡盒都建議每個月更換一個新的，如果可以選擇佩戴每日即棄隱形眼鏡，衛生程度會更加理想。

患上「棘阿米巴角膜炎」的主要原因是長期佩戴隱形眼鏡會令到眼角膜上面造成微型傷口。（Photo Source：Freepik）

郭佩瑋醫生亦分享到患上「棘阿米巴角膜炎」的主要原因是長期佩戴隱形眼鏡會令到眼角膜上面造成微型傷口，長時間佩戴更會令眼角膜有缺氧的情況，細菌就更容易感染眼睛；另外在洗澡或游泳時佩戴隱形眼鏡，也會令感染的機會增加，平日常佩戴隱形眼鏡的女生們記得要注意了！

此外，郭佩瑋醫生提到患上棘阿米巴角膜炎，會出現眼痛、怕光、流眼水、眼紅、眼皮腫脹、眼角膜上面出現白點以及視力下降，不論出現甚麼病徵都要記得盡快尋求專業醫生的診斷和意見。

如果長期佩戴隱形眼鏡缺乏休息，會引起眼角膜缺氧造成血管增生的情況。（Photo Source：Freepik）

佩戴隱形眼鏡衛生習慣不佳，除了有機會患上嚴重眼疾「棘阿米巴角膜炎」外，郭佩瑋醫生更分享到一些常見的情況，像是令到淚水分泌減少，出現乾眼症的症狀；更有些病人如果長期佩戴隱形眼鏡缺乏休息，會引起眼角膜缺氧造成血管增生的情況，他們會出現怕光、視力下降，當出現這類病徵記得要盡快尋求專業眼科醫生的診斷。

建議盡量到有專業視光師的眼鏡專門店配隱形眼鏡，不要在坊間胡亂買隱形眼鏡。（Photo Source：Freepik）

最後平日常佩戴隱形眼鏡的女生們，建議盡量到有專業視光師的眼鏡專門店配隱形眼鏡，不要在坊間胡亂買隱形眼鏡，亦建議大家選擇每日即棄和透氣度較高的隱形眼鏡，隱形眼鏡衛生程度會更好，畢竟眼睛是要好好保護的！