沐浴鹽、泡泡浴球、入浴劑點揀？敏感肌膚、背部長痘痘切忌用這款

最近天氣轉涼，想必多數女孩都開始期待浸浴行程！不論是旅遊浸溫泉，又或者在家泡澡，為了增添泡澡時的香氣、體感享受，入浴劑、泡泡浴球甚至沐浴鹽是現代人生活儀式上的小幫手！



不過這三種不同質地、型態的浸澡單品，到底該怎麼選擇？分別適合的肌膚屬性又是哪些？儂編整理以下三大重點為妳解析！

選用沐浴單品前要留意3大重點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

重點1：入浴劑不是每個人都適合

首先看到的是粉狀呈現的入浴劑，有些人又會稱它為泡澡粉，它最初是源自於日本的浸溫泉文化，後來商人為了滿足無法實際走一趟日本體驗天然溫泉水的湯迷，便以香料、精油濃縮，甚至有些會融入化學調料模擬出原湯的觸感與氣味～而這樣模擬加工出硫磺浴、溫泉水的浴鹽，通常伴隨著過多化學調料添加的疑慮，因此若肌膚較敏感者就不建議使用，或者入浴之前可以先用手部、腳部測試肌膚狀況，而後再浸泡，泡澡時間也切勿超過10分鐘會更加安全。

同埸加映：@cosme最受信賴天然護膚品牌Top 8 Clarins奪季軍、冠軍CP值極高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

重點2：沐浴鹽適合這類人！

別於入浴劑的成分疑慮，沐浴鹽在成份的基礎上就更為讓人安心！市面上的沐浴鹽分為兩種，一種是合成形硫酸鎂，一種則是天然沐浴鹽。硫酸鎂是由硫酸鹽和鎂所構成，其溶解於水中時會釋放出微量元素，達到消除身體疲勞、暖身的效果；至於天然型沐浴鹽則取自天然海鹽、礦物鹽，而後再加入精油元素，質地更加親膚、溫和同時還有些微去角質的效果。若屬於肌膚較為敏感、容易出油長痘痘，且不追求強效機能性的泡澡需求者，就很推薦下水後水質相對清爽無負擔的沐浴鹽。

同埸加映：皮膚炎｜髮際皮膚紅腫痕癢誤當濕疹？致敏元兇竟是洗頭水、沐浴露（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

重點3：泡泡浴球挑選、使用有訣竅

最後，則是年輕女孩最著迷的泡泡浴球！泡泡浴球多數伴隨著香氣享受與泡泡觸感，主打喜歡香氛泡泡浴的客群！當然了泡泡浴球也有天然、化學香精加工兩種成分區別，挑選上就得謹慎做功課！尤其是有起泡功效的泡泡浴球內，除了香氛精油之外，通常含有小蘇打、檸檬酸等起泡成分，除了成分篩選上要小心，不論使用哪種泡澡產品，泡澡後也一定要二次沖澡，並且留意每顆泡泡浴球的份量、對應水量，同時水溫調控在38～40度之間，方可避免刺激疑慮。

延伸閱讀：

冬天洗澡6大禁忌！可天天洗？泡澡最多Ｘ分鐘？醫師驚爆：八成女性沐浴乳用量竟然都錯了

居家SPA 4大正確知識必看！選對香氣更抒壓，泡泡浴球、沐浴鹽「這樣」使用效果最好

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】